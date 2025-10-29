Es tendencia:
Jefferson Lerma

El sorpresivo club que sacaría a Jefferson Lerma de la Premier League

El colombiano Jefferson Lerma recibirá una oferta millonaria para dejar el Crystal Palace y la Premier League.

Por Gustavo Dávila

Jefferson Lerma es otro de los jugadores colombianos en el exterior que podrían cambiar de club para la siguiente temporada. El mediocentro del Crystal Palace podría incluso abandonar la Premier League.

Según el portal brasileño NTVascainos, Vasco Da Gama tiene entre sus opciones prioritarias al volante titular de la Selección de Colombia. En Inglaterra ha tenido problemas en afianzarse como titular.

Vasco Da Gama tiene a su favor que Lerma acaba contrato en junio del 2026, por lo que diciembre es la última oportunidad que tendrá el club inglés para venderlo antes que se vaya libre por fin de contrato.

Su valor de mercado es superior a los 10 millones de dólares y en tema salarial gana más de 3.6 millones de dólares, ambas cifras son manejables para los gigantes de Brasil.

ver también

Jefferson Lerma – Colombia.

Jefferson Lerma – Colombia.

ver también

ver también

Jefferson Lerma lleva ocho años en la Premier League, cinco de ellas en el Bournemouth y tres más en el Crystal Palace. Estuvo tres años en el Levante de España tras salir del Atl. Huila de Colombia.

ver también

¿Dónde ver la Premier League?

Los partidos de Jefferson Lerma, Daniel Muñoz y el resto de colombianos en la Premier League se pueden ver por Disney+

