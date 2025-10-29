¿Más caro que James? El nuevo precio que el Crystal Palace le puso a Daniel Muñoz

Daniel Muñoz está consolidado como uno de los mejores laterales de la Premier League y el interés de clubes del exterior va en aumento. Este miércoles se conoció que el Crystal Palace recibió una oferta por el colombiano pero fue rechazada.

Según el portal británico TeamTalk, FC Barcelona ofertó 28 millones de euros por el lateral colombiano, sin embargo esta fue rechazada. El Crystal Palace pide cerca de 40 millones de euros por el defensor.

El aumento del precio, según medios ingleses, se da por el interés de otros equipos de la propia Premier League en Muñoz. En Inglaterra, son varios los clubes que pueden pagar los 25 iniciales, y tras dos títulos conseguidos, el Palace subió el precio.

En Inglaterra dan a concer que dos equipos de la parte alta piensan en Muñoz como fichaje, esto se da en medio de rumores de que Jefferson Lerma también podría irse del equipo.

El contrato de Daniel Muñoz con Crystal Palace

En este contexto, Daniel Muñoz tiene contrato con el Crystal Palace hasta finales de la temporada 2028. Por lo cual, si el colombiano quiere salir en enero o en el próximo verano deberán pagar el precio que demande Crystal Palace. En Transfermark, tiene un valor de 25 millones de euros.

