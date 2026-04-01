Revelan que titular de Colombia enfrentó a Francia estando enfermo

James Rodríguez fue uno de los puntos más bajos de la Selección Colombia en el partido contra Francia y ahora días después revelan uno de los motivos. El volante colombiano fue alineado como titular pese a no haber estado en condiciones.

El periodista Fabio Poveda de Blu Radio señaló que James Rodríguez fue atendido por naúseas y fiebre antes y durante el entretiempo del partido. “Apenas se acabó el partido se fue”, amplió el periodista.

“Tuvieron que tratarlo. Lo hidrataron bien, lo trataron con electrolitos para que pueda estar, lo recuperaron y fue uno de los primeros que se fue”, agregó el comunicador.

La decisión de alinear a James Rodríguez tuvo reacciones distintas, mientras unos ponderaban que el ’10’ necesita sumar minutos con la Selección previo al Mundial, otros criticaron que se haya sacrificado una titularidad contra los campeones del Mundo 2018 con un jugador enfermo, por muy referente que sea.

James Rodríguez aguantó en cancha hasta el minuto 56 de partido y luego tuvo que ser sustitudo por Juanfer Quintero. El colombiano por su parte tiene más continuidad en River Plate.

Los números de James Rodríguez en este 2026

En toda la temporada 2026, James Rodríguez apenas ha completado un total de 39 minutos en la MLS. El jugador colombiano viene entrenando con normalidad, pero apenas y pudo jugar en los recientes encuentros. Por lo cual, no está con el ritmo de un estelar de Selección.

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James Rodríguez – Selección Colombia.

En resumen