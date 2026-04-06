Son días muy convulsos para un James Rodríguez que estuvo hospitalizado hace pocos días por una deshidratación severa. En torno al estado de salud del jugador se han publicado diferentes informaciones y la alarma fue encendida por la Federación Colombiana.

No obstante, ahora Minnesota aclaró que James no tiene nada “grave” o de consideración. Por lo cual, las alarmas ya se apagaron y se espera que el jugador pueda recuperar su mejor versión en los siguientes días. Es más, esto fue lo primero que acabó haciendo el jugador.

Este lunes 6 de abril de 2026, James Rodríguez apareció en los entrenamientos del Minnesota. El jugador sigue trabajando de forma controlada y parcial. Por lo cual, se espera que en las próximas dos semanas el jugador esté volviendo a las canchas con su equipo.

Se especuló que el 10 colombiano estaba sufriendo rabdomiólisis; sin embargo, tanto el club como el jugador han desmentido tan grave acusación sobre su salud. El futbolista viene con una importante irregularidad, pero el Mundial 2026 no estaría en duda para él.

James Rodríguez estuvo enfermo en la fecha FIFA. (Foto: GettyImages)

James Rodríguez venía sumando minutos y oportunidades con el Minnesota en la MLS. No obstante, este problema de salud, ahora “reinicia” su proceso de entrenamientos para ganarse un lugar. Pero en el club hay un importante optimismo por tenerlo pronto en las canchas.

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¿Por qué jugó James contra Francia si estaba enfermo?

De acuerdo con la revelación de Alejandro Pino, James Rodríguez habría sumado minutos con Colombia ante Francia por una “orden” de Ramón Jesurún, presidente de la FCF, puesto que, el 10 debía estar en cancha en ambos partidos por contratos.

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