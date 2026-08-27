Es fijo en Atlético Nacional y recibió una millonaria oferta del exterior

Atlético Nacional acaba de recibir una oferta de uno de sus jugadores y podría haber una salida más para el segundo semestre.

El mercado de fichajes de Atlético Nacional no está cerrado, al menos posiblemente en las salidas. El ‘Verdolaga’ tendría una oferta del exterior por uno de sus jugadores.

Según cuenta el periodista César Luis Merlo, Sport Recife de Brasil hizo una oferta por Marlos Moreno, sin embargo el jugador está buscando rescindir el contrato con Atlético Nacional.

La noticia no cayó mal en los hinchas del club colombiano quiénes quieren que el delantero deje el club. Oportunidades no le han faltado, este año acumula cerca de 30 partidos.

En caso de que se vaya, Marlos Moreno sumará 11 equipos en 10 años de su carrera profesional, marcando la inestabilidad que ha tenido en su rendimiento en todos ellos.

Con un contrato vigente hasta junio 2027, Atlético Nacional no lo quiere dejar ir gratis y esperan una oferta económica del club brasileño. Recife le ofrece 18 meses de contrato.

Los refuerzos de Atlético Nacional para la segunda Liga BetPlay 2026

Lucas González (director técnico), Yeicar Perlaza, Franco Armani, Kevin Parra, Luis Marquínez, Andrés Reyes, Ian Poveda y Elías Cabrera son los nuevos nombres con los que Atlético Nacional arrancará el segundo semestre.

Publicidad