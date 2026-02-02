Mientras James le pidió 5 millones de dólares a Millos, el salario que tendría en América de México

Un peso pesado de Latinoamérica vuelve a aparecer en el horizonte de James Rodríguez. Ahora, se instaló el rumor de que podría llegar al Club América, de México, así que fue inevitable comparar el salario que le pidió a Millonarios y lo que ganaría en el equipo mexicano.

¿Gran diferencia? Mientras sigue sin hacerse oficial una oferta de algún equipo de la MLS, ese sería el deseo de James, el portal ‘JuanFutbol’ publicó la bomba informativa de que los representantes del ’10’ colombiano tuvieron una reunión con los directivos del América en un restaurante al sur de la Ciudad de México.

La salida de los jugadores Álvaro Fidalgo y Allan Saint Maximin no solo le abrió la puerta a la llegada de James Rodríguez al Club América; el volante estaría dispuesto a firmar un contrato por tan solo seis meses y un salario muy diferente al que le habría pedido a Millonarios para volver al fútbol de Colombia.

El salario que James Rodríguez le estaría pidiendo al Club América de México

Según el periodista Melquisedec Torres, James le habría pedido a Millonarios un salario de 5 millones de dólares más otros 2 millones en bonificaciones para jugar en la Liga Colombiana I-2026. ¿Más o menos de lo que ganaría en el Club América? De acuerdo con el portal ‘JuanFutbol’, Rodríguez estaría dispuesto a bajarse el sueldo y cobrar 3.5 millones de dólares al año para firmar con el equipo mexicano.

Este era el salario de James Rodríguez cuando jugó en México

A pesar de que solo se logró clasificar una vez a la Liguilla de la Liga MX y quedó eliminado en cuartos de final, James Rodríguez dejó buenas sensaciones en el Club León tras registrar cinco goles, nueve asistencias y 2.559 minutos en 34 partidos. Por algo tenía un salario de 5 millones de dólares anuales.

