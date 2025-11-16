Esto admitió el técnico de Nueva Zelanda sobre la Selección Colombia tras la apretada derrota

La Selección Colombia no jugó el mejor de los partidos contra Nueva Zelanda en el primero de los dos encuentros de la fecha FIFA de noviembre, pero esto no impidió que el técnico rival Darren Bazeley reconociera algo sobre la ‘Tricolor’ que sorprendió en todo el territorio colombiano.

Colombia se puso arriba en el marcador con un gol de Gustavo Puerta al minuto 3 del primer tiempo y todo parecía indicar que iba a ser una contundente goleada, pero… Nueva Zelanda dijo un momento y puso a sufrir a James, Luis Díaz y compañía con un partido muy cerrado y apretado.

Un gol de Ben Old al minuto de 35 del segundo tiempo alcanzó a ilusionar a Nueva Zelanda con el empate. Sin embargo, Johan Carbonero puso las cosas en orden, y le dio la victoria 2-1 a la selección colombiana. Llegó la hora del análisis en la conferencia de prensa y el técnico Darren Bazeley no dudó en sorprender a todo Colombia.

Las palabras del DT de Nueva Zelanda sobre el nivel de la Selección Colombia

Darren Bazeley habló de James y la Selección Colombia. (Foto: Getty Images)

“Son un muy buen equipo y tienen muy buenos jugadores. James Rodríguez, ya sabes, fue uno de los mejores jugadores del mundo, sigue siendo un muy buen jugador y cuando recibe el balón es muy peligroso. Pienso que fue un muy buen partido. El gol tempranero nos desestabilizó un poco. Queríamos empezar el partido con fuerza y ​​me sentí muy orgulloso de los jugadores por haber encajado un gol tan pronto y haber remontado, creando algunas ocasiones y manteniéndonos en el partido durante la segunda parte (…) Colombia es un buen equipo, ya sabes, número 13 del mundo por algo, pero nos hemos mantenido con vida contra ellos durante largos periodos”, admitió el técnico de Nueva Zelanda.

Tras el escándalo vs Francia en el Mundial Sub 17: Estas serían las sanciones de FIFA para la Selección de Colombia

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Luego de la victoria 2-1 contra Nueva Zelanda, la Selección Colombia enfrenta a Australia el martes 18 de noviembre a las 8:00 P.M. (hora colombiana) en el cuarto partido preparatorio para el Mundial 2026. En los tres encuentros anteriores sumó dos victorias (México y Nueva Zelanda) y un empate (Canadá).

