La respuesta perfecta de Luis Díaz a Lorenzo por decir que Colombia no debe depender mucho de James 

Hubo bastante picante en la conferencia de prensa. El entrenador Néstor Lorenzo se sentó al frente del micrófono y a la hora de analizar la apretada victoria contra Nueva Zelanda sorprendió al decir que la Selección Colombia no debe depender mucho de James Rodríguez y Luis Díaz. Acto seguido, se conoció la respuesta perfecta de ‘Lucho’.

Con un gol de Gustavo Puerta al minuto tres del primer tiempo, la Selección Colombia tenía todo listo para el partido amistoso por la fecha FIFA de noviembre fuera una goleada, pero fue inevitable. Cuando salieron James y ‘Lucho’ Díaz del encuentro todo, absolutamente todo cambió.

Luego que el entrenador Néstor Lorenzo sacara a James Rodríguez y a Luis Díaz al minuto 20 del segundo tiempo, se perdió claridad y profundidad en el ataque de Colombia. Incluso, Nueva Zelanda se tomó tanta confianza que logró el empate parcial 1-1. La sorpresa al final no la dio el resultado, la ‘Tricolor’ ganó 2-1, pero sí unas polémicas palabras del DT argentino.

Néstor Lorenzo dijo que no quiere depender mucho de Luis Díaz y James en la Selección Colombia

Lorenzo habló de no depender mucho de James y Díaz. (Foto: Getty Images)

“Lo de James y ‘Lucho’ sabemos que son jugadores distintos, en alguna jugada abren el partido. La idea es no depender tanto de ellos, tener variantes que sean revulsivas también. Y bueno, hoy (15 de noviembre) probamos con la entrada de los chicos que anduvieron bien”, comentó el técnico Néstor Lorenzo antes de que la respuesta perfecta de Díaz sumara miles de reproducciones en Instagram.

Díaz y la respuesta perfecta a Lorenzo por no querer depender mucho de él y James en Colombia

Lejos de estar de acuerdo con Lorenzo sobre la no dependencia excesiva de la Selección Colombia en lo que hagan James Rodríguez y Luis Díaz, el mismo ‘Lucho’ apareció con la respuesta perfecta diciendo que “siempre damos todo por la camiseta (…) Tenemos que estar concientizados de que somos nosotros. El rival que tengamos tenemos que aplastarlo y tratar de sacar la victoria siempre”.

