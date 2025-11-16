Así reaccionó Luis Díaz al ver que ‘El Pibe’ Valderrama no lo eligió figura ante Nueva Zelanda

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama se ha vuelto uno de los seguidores más fieles de la era del entrenador Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, así que no se perdió la victoria contra Nueva Zelanda. Incluso, no eligió a Luis Díaz como la figura del triunfo, y ya llegó una reacción al respecto.

La decisión de Lorenzo fue darle 65 minutos de juego a Díaz por la carga de minutos con la que viene en Bayern Múnich. ‘Lucho’ no anotó, ni asistió en la victoria 2-1, pero tuvo derroches de magia como dejar pasar el balón entre las piernas antes del gol de Gustavo Puerta. ¡Ojo con este nombre!

El portal experto ‘SofaScore’ le dio 7.4 puntos de calificación a Luis Díaz por, entre otros motivos, cinco pases clave, dos de tres regates completados y un 89 por ciento de precisión en sus pases. Fue el quinto jugador mejor calificado de la Selección Colombia ante Nueva Zelanda y dio los argumentos suficientes para que Carlos Valderrama no lo eligiera la figura del partido.

La reacción de Díaz al ver que ‘El Pibe’ no lo eligió figura ante Nueva Zelanda

El Pibe Valderrama habló de la victoria de Colombia ante Nueva Zelanda.

“Puerta, no solamente por el gol, sino por todo el partido que hizo y llegó porque tenía rato que no lo llamaban. Cuando lo llamaban no le daban la oportunidad, pero ahora vea, le dieron la oportunidad y la aprovechó. No solamente por el gol, sino por todo lo que hizo en el partido”, dijo ‘El Pibe’ Valderrama. ‘Lucho’ Díaz se dio cuenta de esto y lejos de molestarse por no ser elegido como la figura reaccionó con un ‘Me Gusta’.

Me gusta de Luis Díaz a El Pibe Valderrama.

La cuenta regresiva para que inicie el Mundial 2026 el 11 de junio empieza a subir el volumen y una leyenda de la Selección Colombia como lo es Carlos ‘El Pibe’ Valderrama empezó a ilusionar a los hinchas de la ‘Tricolor’ diciendo que “la hinchada colombiana se pasa de calidad. Aquí (Estados Unidos) vamos a estar de local, ahí está la muestra. Amarillito todo y el ambiente espectacular. ¡Felicitaciones a la hinchada!”.

En síntesis