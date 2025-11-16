Luego de que Lorenzo dijera que no quiere que Colombia dependa tanto de James, esto publicó el ‘10’

No fue un penalti no cobrado, ni una falta de expulsión. Todo lo contrario… La gran polémica de la victoria de la Selección Colombia ante Nueva Zelanda llegó de la mano de unas declaraciones de Néstor Lorenzo en las que afirmó no querer depender tanto de James Rodríguez. Acto seguido, llegó una primera publicación del ‘10’.

¿Le respondió al DT argentino? Colombia tuvo todo servido para golear a Nueva Zelanda porque empezó ganando con un gol de Gustavo Puerta al minuto tres del primer tiempo, pero el partido se empezó a cerrar cada vez más, y las salidas de James y Luis Díaz al minuto 20 del segundo tiempo terminó siendo clave para que la que victoria fuera por solo un gol.

“Lo de James y ‘Lucho’ sabemos que son jugadores distintos, en alguna jugada abren el partido. La idea es no depender tanto de ellos, tener variantes que sean revulsivas también. Y bueno, hoy (15 de noviembre) probamos con la entrada de los chicos que anduvieron bien”, dijo Néstor Lorenzo y la primera publicación de James Rodríguez iba a parecer en 3, 2, 1…

La primera publicación de James luego de las polémicas declaraciones de Lorenzo

Lorenzo habló de la dependencia de Colombia con James. (Foto: Getty Images)

Lejos de entrar en polémica ante la narrativa que instaló Lorenzo sobre no depender tanto de James Rodríguez y Luis Díaz, el ‘10’ hizo una publicación tras este hecho con cinco fotos y el siguiente mensaje: “Seguimos creciendo para lo que viene. Gran trabajo equipo”. La ‘Tricolor’ está más unida que nunca…

Post de James tras el 2-1 ante Nueva Zelanda. (Foto: Instagram / @jamesrodriguez10)

La calificación de James Rodríguez en el 2-1 de Colombia ante Nueva Zelanda

Con tan solo 65 minutos de juego, James Rodríguez demostró que es uno de los jugadores más determinantes de la Selección Colombia. No solo tuvo tres pases clave, 55 de 58 pases precisos y 3 de 4 pases largos acertados, también recibió una calificación alta de 7.7 puntos, según el portal experto ‘SofaScore’, por lo hecho la victoria 2-1 ante Nueva Zelanda.

