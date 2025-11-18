Esto dijo el técnico de Croacia tras saber que jugaría ante la Selección Colombia

La preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 entra en la recta final con las dos últimas fechas FIFA antes del inicio de la Copa del Mundo, así que la decisión de Croacia habría sido enfrentar a la Selección Colombia. El DT Zlatko Dalic se enteró de esto y no dudó en hablar del tema.

Colombia clasificó en la tercera posición de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Ganó siete partidos, empató el mismo número de encuentros, perdió cuatro y tuvo a Luis Díaz y James Rodríguez como principales figuras con siete goles y siete asistencias, respectivamente.

Por su parte, Croacia no dejó ninguna duda para conseguir un cupo directo al Mundial 2026. No solo quedó primera del Grupo G de las Eliminatorias UEFA, no perdió un solo partido, ganó siete y empató uno para terminar con 22 puntos. ¡Sería un gran duelo amistoso contra la Selección Colombia!

El DT de Croacia hizo un pedido tras saber que jugaría ante la Selección Colombia

Zlatko Dalic habló de jugar contra Colombia. (Foto: Getty Images)

Ante el escenario de enfrentar a la Selección Colombia en un partido amistoso en la fecha FIFA de marzo, Zlatko Dalic le hizo el pedido a su federación con un contundente mensaje para que se dé este encuentro. “El plan es jugar contra Brasil y Colombia en Orlando y Nueva York. Si nos toca Brasil en el grupo, probablemente no jugaremos un amistoso contra ellos, pero espero que sea Brasil y Colombia“, sostuvo el técnico de Croacia.

Por este motivo, el partido amistoso Colombia vs. Croacia estaría confirmado

Croacia no logró ser cabeza de grupo del Mundial 2026 porque no alcanzó a estar entre las nueve primeras posiciones del Ranking FIFA. Esto quiere decir que estará en el bombo 2 del sorteo de la Copa del Mundo, que se hará el viernes 5 de diciembre a las 12:00 P.M. (hora colombiana). La Selección Colombia también está en este bombo, eso quiere decir que no enfrentará a Croacia en fase de grupos y, por ese motivo, el partido amistoso contra la selección croata estaría confirmado. Se jugaría entre el 23 y 31 de marzo.

