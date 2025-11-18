Carlos Antonio Vélez denunció la ayuda que FIFA le daría a la Selección Colombia en el Mundial

De un momento a otro, el nombre del presidente de la FIFA empezó a ser tendencia en Colombia. ¿Qué pasó? Gianni Infantino sorprendió con unos elogios a la selección colombiana que hicieron reaccionar al periodista Carlos Antonio Vélez con una denuncia pública.

La Selección Colombia le ganó 2-1 a Nueva Zelanda en un partido amistoso que fue más complicado de lo esperado. Sin embargo, Infantino no dudó ni un solo instante en elogiar a la ‘Tricolor’ por la calidad de jugadores y el ambiente de los hinchas que vio en el estadio Chase, de Miami.

“Colombia tiene un muy buen equipo, va a ser uno de los favoritos del Mundial, seguro. Ver un estadio lleno, todos con la camiseta de Colombia, es un público excepcional, una hinchada única en el mundo”, declaró el presidente de la FIFA y la reacción de Carlos Antonio Vélez iba a llegar en 3, 2, 1…

“Ayer (17 de noviembre) todo el mundo andaba regando los dichos de Infantino, que belleza de hinchada, estadio y equipo, que hermosura de selección. Infantino es un político, pero saben que… Jesurún (presidente de la Federación Colombiana de Fútbol) también y a eso voy”, empezó diciendo Vélez antes de hacer una denuncia pública.

Vélez y una denuncia por la ayuda que la FIFA le daría a Colombia en el Mundial

“Los dichos de Infantino no tienen ninguna importancia, pero sí tienen un trasfondo. Y lo digo una vez y no lo digo dos veces: el mejor aliado que tiene Colombia es Infantino. Ya lo demás es si lo pueden o no pueden hacer, pero si en manos del presidente de la FIFA está, nosotros podemos llegar muy lejos en un torneo como en su momento Grondona (expresidente de la Asociación del Fútbol Argentino) trabajaba a los presidentes (de la FIFA) de la época”, afirmó Carlos Antonio Vélez en la columna de opinión ‘Palabras Mayores’.

Así ayudaría el presidente de la FIFA a la Selección Colombia en el Mundial

Con la premisa instalada que Gianni Infantino podría darle una mano a la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Vélez explicó que esta ayuda podría llegar a la hora de que miren a la ‘Tricolor’ “con muy buenos ojos quienes elijan árbitros y quienes tengan que tomar decisiones álgidas. Lo demás si lo tienen que hacer los jugadores en la cancha, pero que tenemos un aliado, tenemos un aliado, y ese aliado lo tenemos gracias a la influencia del presidente de la federación (…) No estoy diciendo que nos vayan a regalar nada, pero que la influencia que tienen Jesurún con Infantino es muy importante. Y que Infantino, como máxima autoridad, pueda dar mano, la va a dar. Así de simple“.

