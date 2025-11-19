Entrenador de Australia acusa a la Selección Colombia de ser favorecida por la árbitra en el 3-0

El partido terminó ser más picante de lo que demostró el resultado. La Selección Colombia recibió una contundente acusación por Tony Popovic, entrenador de Australia, porque, supuestamente, fue favorecida por la árbitra del encuentro amistoso del 18 de noviembre.

¡A los hechos! La táctica de Australia era simple, pero terminó complicando a Colombia más de lo esperado. Con un esquema de cinco defensores, cuatro volantes y un atacante, le cerró los espacios a la ‘Tricolor’ al punto que el primer gol llegó hasta el minuto 31 del segundo tiempo. Ahí llegaría la gran polémica del encuentro, según el DT de Australia.

La árbitra norteamericana Tori Penso hizo sonar el silbato. ¿Qué pasó? Supuestamente, Callum Elder le hizo una falta a Santiago Arias que fue sancionada como penalti. James Rodríguez anotó el gol de penal, puso el 1-0 de la goleada que terminaría siendo 3-0 y generó el contexto perfecto para que apareciera la acusación pública de Tony Popovic.

El DT de Australia acusó a Colombia de ser favorecida por la árbitra

Popovic acusó a Colombia de ser favorecida con un penalti. (Foto: Getty Images)

“Por 75 minutos lo hicimos muy bien. Creo que competimos muy bien, tuvimos un rendimiento mucho mejor. El primer gol… Ese penalti no nos lo merecíamos. Era obvio, solo Colombia podía conseguir ese penalti esta noche (18 de noviembre). Era imposible que nos pitaran uno así. Estoy muy decepcionado con esa decisión. Al final, el resultado se desplomó con dos goles fáciles, lo cual es una lástima para los jugadores, porque creo que estuvieron muy bien”, le dijo el entrenador de Australia al canal ‘Paramount+’.

ver también Esto dijo el técnico de Croacia tras saber que jugaría ante la Selección Colombia

Estos serían los próximos rivales de la Selección Colombia antes del Mundial

Luego de completar la fecha FIFA de noviembre con dos victorias contra Nueva Zelanda y Australia por 2-1 y 3-0, respectivamente, la Selección Colombia enfrentaría a Croacia y Francia en dos partidos amistosos que se jugarían entre el 23 y 31 de marzo.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿A quién le cometieron la falta del penalti que protestó el entrenador de Australia? ¿A quién le cometieron la falta del penalti que protestó el entrenador de Australia? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen