Es tendencia:
logotipo del encabezado
Amistoso

Entrenador de Australia acusa a la Selección Colombia de ser favorecida por la árbitra en el 3-0

Polémica total: el entrenador de Australia asegura que la árbitra favoreció a la Selección Colombia durante el 3-0.

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
El DT de Australia acusó a Colombia de ser favorecida con un penalti.
© Getty ImagesEl DT de Australia acusó a Colombia de ser favorecida con un penalti.

El partido terminó ser más picante de lo que demostró el resultado. La Selección Colombia recibió una contundente acusación por Tony Popovic, entrenador de Australia, porque, supuestamente, fue favorecida por la árbitra del encuentro amistoso del 18 de noviembre.

¡A los hechos! La táctica de Australia era simple, pero terminó complicando a Colombia más de lo esperado. Con un esquema de cinco defensores, cuatro volantes y un atacante, le cerró los espacios a la ‘Tricolor’ al punto que el primer gol llegó hasta el minuto 31 del segundo tiempo. Ahí llegaría la gran polémica del encuentro, según el DT de Australia.

La árbitra norteamericana Tori Penso hizo sonar el silbato. ¿Qué pasó? Supuestamente, Callum Elder le hizo una falta a Santiago Arias que fue sancionada como penalti. James Rodríguez anotó el gol de penal, puso el 1-0 de la goleada que terminaría siendo 3-0 y generó el contexto perfecto para que apareciera la acusación pública de Tony Popovic.

El DT de Australia acusó a Colombia de ser favorecida por la árbitra

Popovic acusó a Colombia de ser favorecida con un penalti. (Foto: Getty Images)

Popovic acusó a Colombia de ser favorecida con un penalti. (Foto: Getty Images)

“Por 75 minutos lo hicimos muy bien. Creo que competimos muy bien, tuvimos un rendimiento mucho mejor. El primer gol… Ese penalti no nos lo merecíamos. Era obvio, solo Colombia podía conseguir ese penalti esta noche (18 de noviembre). Era imposible que nos pitaran uno así. Estoy muy decepcionado con esa decisión. Al final, el resultado se desplomó con dos goles fáciles, lo cual es una lástima para los jugadores, porque creo que estuvieron muy bien”, le dijo el entrenador de Australia al canal ‘Paramount+’.

Esto dijo el técnico de Croacia tras saber que jugaría ante la Selección Colombia

ver también

Esto dijo el técnico de Croacia tras saber que jugaría ante la Selección Colombia

Estos serían los próximos rivales de la Selección Colombia antes del Mundial

Luego de completar la fecha FIFA de noviembre con dos victorias contra Nueva Zelanda y Australia por 2-1 y 3-0, respectivamente, la Selección Colombia enfrentaría a Croacia y Francia en dos partidos amistosos que se jugarían entre el 23 y 31 de marzo.

Publicidad

Encuesta

¿A quién le cometieron la falta del penalti que protestó el entrenador de Australia?

YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen

  • El DT Tony Popovic acusó públicamente a Colombia de ser favorecida por la árbitra Tori Penso con un penalti.
  • Popovic afirmó que el penalti pitado a Santiago Arias fue obvio y no lo merecían, diciendo: “Solo Colombia podía conseguir ese penalti esta noche.”
  • El entrenador de Australia estaba “muy decepcionado” con la decisión del penalti que, según él, generó el desplome del resultado final de 3-0.
julio montenegro
Julio Montenegro
    Lee también
    Aunque Ecuador derrotó a Nueva Zelanda, la hinchada señaló: "Es una vergüenza"
    Fútbol de Ecuador

    Aunque Ecuador derrotó a Nueva Zelanda, la hinchada señaló: "Es una vergüenza"

    Ecuador ganó sin convencer y la contundente decisión de la FEF con Sebastián Beccacece
    Fútbol de Ecuador

    Ecuador ganó sin convencer y la contundente decisión de la FEF con Sebastián Beccacece

    Solo nos queda reír: Ecuador sufrió contra Nueva Zelanda y los memes no perdonaron
    Fútbol de Ecuador

    Solo nos queda reír: Ecuador sufrió contra Nueva Zelanda y los memes no perdonaron

    Newcastle pagaría más de 40 millones de euros por el fichaje de este jugador de la Selección de Ecuador
    Fútbol de Ecuador

    Newcastle pagaría más de 40 millones de euros por el fichaje de este jugador de la Selección de Ecuador

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    Better Collective Logo