“Ha jugado poco…”: La contundente decisión que Néstor Lorenzo tomaría con James Rodríguez en Colombia

James Rodríguez viene con una importante irregularidad en los últimos meses, puesto que, apenas encontró club a finales de febrero, y recién en los últimos dos fines de semanas de marzo sumó minutos, tras no jugar desde el mes de noviembre. Lorenzo se hizo eco de esta situación y tomó una decisión.

A todos sorprendió que Néstor Lorenzo exponga el poco ritmo con el que James llega a la Selección Colombia de cara a enfrentar a Croacia y Francia. El DT tendrá sus últimas dos pruebas y luego ya volverá a tener a los jugadores para el Mundial 2026.

Sobre el estado de James, fue muy claro: “Él se siente bien físicamente, ha jugado poco, pero ha entrenado bastante. Así que vamos a verlo en estos días“, comentó el entrenador. Con esto, no le asegura su lugar en el once de cara a los siguientes amistosos.

Lorenzo también comentó que lo importante es cuidar físicamente a los jugadores en este momento. El DT sabe que una lesión a estas alturas podría hacerle perder a ese jugador para todo el torneo de la Copa del Mundo en el 2026.

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Tras esta poca regularidad con sus equipos, se espera que Lorenzo lo siga llevando “lento” a James. De ahí que, el jugador podría comenzar como suplente ante Croacia o no completar el partido. Se espera lo mismo para cuando enfrente a Francia el domingo.

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Los números de James Rodríguez en este 2026

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En toda la temporada 2026, James Rodríguez apenas ha completado un total de 39 minutos en la MLS. El jugador colombiano viene entrenando con normalidad, pero apenas y pudo jugar en los recientes encuentros. Por lo cual, no está con el ritmo de un estelar de Selección.

¿Cuándo juega Colombia en sus amistosos?

La Selección Colombia volverá a jugar contra sus rivales en el Mundial 2026 de esta manera: