Juanfer Quintero reconoce lo que pasa en la Selección Colombia con James Rodríguez

El árbitro Rubiel Vázquez pitó el final del partido y la palabra ‘Juanfer’empezó a ser tendencia en X. Juan Fernando Quintero entró en el segundo tiempo de la derrota de la Selección Colombia ante Croacia, volvió a dejar buenas sensaciones y no dudó en reconocer lo que pasa en la ‘Tricolor’ con James Rodríguez.

James llegaba con 39 minutos jugados en los últimos cuatro meses y la falta de ritmo competitivo fue más que evidente. A pesar de que le filtró un pase a Luis Díaz que terminó en la increíble ocasión de gol que falló Luis Suárez, el ’10’ fue uno de los jugadores más criticados tras la derrota 2-1 contra Croacia.

A la falta de ritmo de James Rodriguez se sumó que Juanfer Quintero entró al minuto 26 de segundo tiempo y terminó con una buena calificación de 7.2 puntos, según el portal experto ‘Sofa Score’. De inmediato, el clamor del pueblo fue ver como titular al volante de River Plate, sobre todo, después de leer y escuchar lo que reconoció que está pasando en la Selección Colombia con James.

Esto dijo Juanfer Quintero sobre el nivel de Colombia con James Rodríguez

Juanfer Quintero y James Rodríguez en Colombia vs. Croacia. (Foto: Getty Images)

“Es bueno que nos pase esto ahora para mejorar. Creo que estuvimos bien en el primer tiempo y entré para hacer circular el balón y tratar de meter pases de peligro. Son rivales de jerarquía. Históricamente lo demuestran. Nos costó seguir con el mismo ritmo. Hay que analizar lo que viene para mejorar”, afirmó Juan Fernando Quintero sobre el ritmo que Colombia no está consiguiendo con James Rodríguez y compañía.

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Juan Fernando Quintero y un mensaje antes del partido Colombia vs. Francia

El próximo partido amistoso de la fecha FIFA de marzo de la Selección Colombia será ante Francia el domingo 29 marzo a las 2:00 P.M. (hora colombiana) y Juanfer Quintero no dudó en enviar un firme mensaje: “Son buenos exámenes. Es un campeón del mundo y toca enfrentarlos. Solo espero que hagamos un buen partido y analizar lo que pase con miras al Mundial”.

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