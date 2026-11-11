¡Última hora! El candidato principal a ser DT de Junior, tras la no llegada de Jorge Bava

Jorge Bava ya no aparece como la prioridad para Junior y es otro el DT que puede llegar al club.

Jorge Bava era el principal candidato para llegar a Junior después de que el entrenador uruguayo se metiera en planes del equipo ‘Tiburón’. Sin embargo, en las últimas horas se reportó que la negociación se cae y ahora otro DT toma la ventaja.

De acuerdo a la información revelada por William González, lo de Jorge Bava está frenado y el principal candidato para ser el DT de Junior en la temporada 2027 es el mismo Sebastián Viera. El técnico llegó en este segundo semestre para reemplazar a Alfredo Arias.

Por lo cual, Viera se encuentra ante la gran posibilidad de seguir siendo el DT de Junior en la siguiente temporada y ahora sí armar un equipo a su gusto y a su idea. Se debe recordar que el entrenador está dirigiendo una plantilla que armó Arias.

El tema del nuevo DT en Junior se está alargando más de lo esperado, cuando todo parecía listo para que Jorge Bava llegue al club, algo detiene la negociación. No se han revelado los detalles oficiales para que el equipo y el técnico no tengan todavía un acuerdo.

Sebastián Viera se encamina a seguir como DT de Junior en 2027. (Captura de pantalla)

En las siguientes semanas se determinará qué pasa con Junior de Barranquilla y el nuevo DT. El club sigue esforzándose para armar un equipo que pueda estar a la altura de la competencia en el 2027. El ‘Tiburón’ volverá a jugar la Copa Libertadores.

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Los números de Sebastián Viera en esta temporada

Como DT de Junior, Sebastián Viera dirigió ya un total de 13 partidos entre todas las competencias. Ganó 4 partidos, empató 5 y perdió 4. Su trabajo no alcanzó para que el club se meta en los cuadrangulares del torneo para pelear el torneo clausura.

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