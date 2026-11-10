Sorpresa total en la Copa Colombia. Descubre el inesperado cambio que redefine lo que pase hoy entre Nacional y Once Caldas.

La definición de la Copa Colombia 2026 pone primera marcha en la jornada del 10 de noviembre y una de los duelos tendrá a Atlético Nacional enfrentando a Once Caldas. Entonces, surgió la pregunta: ¿Qué pasa si el equipo ‘Verdolaga’ gana, empata o pierde?

Debido al terremoto que sufrió el territorio colombiano el 10 de agosto, el calendario del fútbol de Colombia se apretó y las llaves de octavos y cuartos de final de la Copa Colombia se jugaron a partido único. ¿Pasará los mismo en la semifinal que disputa Nacional?

Con la gran novedad que Edwin Cardona no viajó a Manizales para el paritdo contra el Once Caldas del 10 de noviembre, hay respiro de alivio para los hinchas de Atlético Nacional porque ya se conoce lo que pasa si el equipo ‘Verdolaga’ llega a perder en semifinal de Copa Colombia.

¿Qué pasa si Nacional gana, empata o pierde con Once Caldas hoy en semifinal de Copa Colombia?

James viajó a Manizales para enfrentar al Once Caldas. (Foto: X)

La respuesta es la misma para los tres escenarios. En el caso de que Atlético Nacional gane, empate o pierda con Once Caldas por cualquier marcador, lo que pasará es que esta serie se va definir en la semifinal de vuelta que se jugará el marter 17 de noviembre a las 6:30 P.M. en el estadio Atanasio Girardot. La Copa Colombia en semifinales y final vuelve al formato habitual de partidos de ida y vuelta.

¿Quién sería el rival de Atlético Nacional en la final de la Copa Colombia si le gana a Once Caldas?

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Si el pronóstico se cumple y Atlético Nacional elimina a Once Caldas, enfrentaría en la final de la Copa Colombia al ganador de la serie entre Internacional de Bogotá y América de Cali.

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