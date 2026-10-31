Néstor Lorenzo no contará con estos 3 jugadores para la convocatoria de la Selección Colombia

Los 3 jugadores con los que no contará Néstor Lorenzo para los siguientes amistosos ante Chile.

Ya quedan pocos días para volver a ver a la Selección Colombia en sus amistosos contra Chile. No obstante, ahora la gran noticia es que Néstor Lorenzo ya sabe que no contará con 3 jugadores para estos amistosos. El equipo ‘Cafetero’ tiene 3 bajas confirmadas.

Las bajas confirmadas de la Selección Colombia

Para jugar contra Chile en los próximos amistosos, la Selección Colombia ya sabe que no contará con Luis Díaz, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Richard Ríos. Los 3 jugadores que fueron al Mundial están lesionados y no llegarán para estos amistosos.

Por lo cual, en la Selección Colombia se buscarán otros jugadores y un recambio importante para seguir con el recambio, pero igual para ser competitivos. Lorenzo está probando a varios nombres y se espera también ver muchas caras nuevas en este llamado.

Richard Ríos es baja en la Selección Colombia. (Foto: GettyImages)

También esta fecha FIFA nuevamente no se contará con Luis Díaz. El extremo de Bayern Múnich ya se perdió los anteriores partidos amistosos por decisión propia y ahora una lesión lo vuelve a sacar. Lo último que se vio de Lucho en la Selección fue en el Mundial.

Los próximos amistosos que jugará la Selección Colombia

La Selección Colombia tiene planificados todavía por jugar dos amistosos en el mes de noviembre. El equipo tricolor jugará ambos encuentros contra Chile en estos días:

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Colombia vs Chile (13 de noviembre)

Colombia vs Chile (17 de noviembre)

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En síntesis: