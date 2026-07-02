La FIFA obliga a la Selección Colombia a hacer este drástico cambio ante Ghana en el Mundial 2026

La FIFA dispuso que ante Ghana, la Selección Colombia deberá cambiar por cuarta vez consecutiva su uniforme durante el Mundial 2026.

La Selección Colombia estrenará por fin su uniforme tradicional en el Mundial 2026 en el duelo de dieciseisavos de final frente a Ghana. Luego de tres jornadas utilizando distintas combinaciones de indumentaria por disposición de la FIFA, la Tricolor vestirá por primera vez los colores que representan la bandera nacional: camiseta amarilla, pantalón azul y medias rojas.

En su debut frente a Uzbekistán, el equipo de Néstor Lorenzo saltó al campo con su uniforme alternativo, compuesto por camiseta y pantalón azules, acompañados de medias amarillas fluorescentes. Para el segundo encuentro, ante RD Congo, recuperó la camiseta amarilla, aunque la combinó con pantalón blanco y medias rojas.

ZAPOPAN, MEXICO – JUNE 23: Daniel Munoz #2 of Colombia celebrates scoring his team’s first goal during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Colombia and Congo DR at Guadalajara Stadium on June 23, 2026 in Zapopan, Mexico. (Photo by Luke Hales/Getty Images)

En la tercera fecha, frente a Portugal, Colombia volvió a modificar su vestimenta al utilizar camiseta amarilla, pantalón azul y medias blancas. Ahora, para el decisivo enfrentamiento frente a las ‘Estrellas Negras’, la FIFA autorizó a la Selección a lucir por primera vez la combinación clásica que identifica al combinado nacional.

Colombia buscará superar a los africanos para instalarse en los octavos de final del Mundial 2026. En caso de conseguir la clasificación, el equipo de Néstor Lorenzo se enfrentará al ganador de la llave entre Argelia y Suiza.

Cuándo y a qué hora juegan Colombia vs. Ghana

Colombia y Ghana se verán las caras por los 16avos de final del Mundial 2026 el próximo viernes 3 de julio en el Lumen Field Stadium de Seattle.

Publicidad