Bombazo: Jorge Luis Pinto podría regresar a la Liga BetPlay

Jorge Luis Pinto dejó el fútbol colombiano hace pocos meses tras su paso por Unión Magdalena, pero ahora volvería para el segundo semestre. Un equipo de la Liga BetPlay piensa en el DT colombiano.

Según RCN Deportes, Jorge Luis Pinto es uno de los candidatos que tiene Atlético Bucaramanga para reemplazar a Leonel Álvarez. El club separó al DT tras malos resultados.

El ex DT de Honduras, Colombia e Irak no es el único candidato, los dos nombres que estarían en planes son Pablo Peirano y Alberto Gamero. El club trabaja para tener pronto al nuevo entrenador.

En el caso de Alberto Gamero, el ex Deportivo Cali, está en carpeta de varios otros clubes como Atlético Nacional y también en el exterior para clubes ecuatorianos y del fútbol peruano.

Pablo Peirano conoce al fútbol colombiano de su paso como asistente técnico de Gerardo Pelusso en Independiente Santa Fe, como DT principal tuvo paso por Nacional de Uruguay.

Los títulos de Jorge Luis Pinto como entrenador

Jorge Luis Pinto ha ganado la Liga de Costa Rica con LD Alajuelense, la Copa Interclubes de la UNCAF con LD Alajuelense, el Torneo Apertura con Deportivo Saprissa y la Liga de Honduras con CD Olimpia.

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Jorge Luis Pinto fue DT de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014.

En resumen