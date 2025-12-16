Toda Colombia impactada: La FIFA podría cambiar a un rival de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Este martes 16 de diciembre de 2025 se reveló una noticia que podría cambiarlo todo para Colombia de cara al Mundial 2026. La Selección ya tiene un grupo definido, pero este podría cambiar con una polémica decisión que tomaría la FIFA con dos participantes.

Resulta que la FIFA decidió abrir una investigación ante las demandas de Nigeria por posibles incumplimientos de leyes por parte de la República Democrática del Congo en la convocatoria de sus jugadores. Esto pone en jaque al grupo de Colombia y daría un cambio radical.

Nigeria denunció que varios jugadores de RD Congo cambiaron de nacionalidad sin cumplir con la legislación de ese país y con los reglamentos de la FIFA para ser convocados a una selección. La investigación podría derivar en una sanción que afecte sus chances de ir al Mundial 2026.

La República Democrática del Congo aún no está clasificada al mundial, pero aparece como favorita para competir por el cupo del repechaje internacional donde “pelea” contra Nueva Caledonia y Jamaica. El ganador de esta zona va al grupo K del Mundial 2026.

Así está el grupo de Colombia para el Mundial 2026. (Foto: Bolavip)

Las próximas semanas podrían ser claves para definir qué pasa con esta denuncia, ya que si se sanciona a RD Congo, el país que tomaría su lugar sería Nigeria, en varios de los escenarios posibles. Esto cambiaría totalmente el grupo de Colombia para el Mundial 2026.

Nigeria fue eliminada en los penales por RD Congo en las Eliminatorias de CAF. Por lo cual, desde este histórico participante de los mundiales se está buscando hasta la última opción de todas para no quedarse fuera del mundial más grande de la historia.

¿Cómo quedó el calendario de Colombia para el Mundial 2026?

Así está el calendario de Colombia para jugar en el Mundial 2026:

Uzbekistán vs Colombia el 17 de junio de 2026 a las 21H00 (CO)

el 17 de junio de 2026 a las 21H00 (CO) Colombia vs Repechaje FIFA el 23 de junio de 2026 a las 21H00 (CO)

el 23 de junio de 2026 a las 21H00 (CO) Colombia vs Portugal el 21 de junio de 2016 a las 18H30 (CO)

En síntesis: