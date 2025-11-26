La provocación a Lamine Yamal de un compañero en la Selección de España tras el Barcelona vs. Chelsea

El Chelsea pasó por arriba al FC Barcelona en Stamford Bridge, en el duelo que disputaron este martes 25 de noviembre por la quinta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026. Los comandados por Enzo Maresca ganaron 3 a 0 con tantos de Estevao, Liam Delap y de Jules Koundé en propia puerta.

De esta forma, con 10 unidades, el conjunto inglés -hasta que se complete la fecha con los compromisos que se deben disputar este miércoles 26- ascendió al quinto lugar de la tabla de posiciones, por lo que se metió entre las ubicaciones que al finalizar la primera instancia de la competencia continental otorgará 8 plazas directas para los Octavos de Final.

Y en el caso del Barça (que quedó con 7 puntos), ahora se posiciona en el decimoquinto escalón, con grandes chances de retroceder algunos peldaños si Atalanta (vs. Eintracht Frankfurt), Atlético de Madrid (contra el Inter de Milán) y PSV (Liverpool) salen vencedores de sus encuentros de la cuarta jornada. Con lo cual, es cada vez más probable que deba jugar los Play Off.

Por lo que por estas horas todo son críticas hacia el conjunto que comanda Hansi Flick. Y uno de los principales apuntados es Lamine Yamal, que muy lejos estuvo de desplegar en el campo de juego londinense el nivel al que tiene acostumbrados a los aficionados culés. Y la responsabilidad, en gran parte, de que no haya podido ser incisivo fue de Marc Cucurella, su compañero en la Selección de España.

Y quien hizo énfasis en este punto fue el portero Robert Sánchez, que llegó a ser compañero de Lamine en la Roja. ”Lo tiene en el bolsillo”, respondió cuando le consultaron por el duelo que protagonizó su compañero Cucurella con Lamine.

Y en ese mismo sentido, con un tono notoriamente provocador, agregó: ”Al final todo el mundo es muy bueno hasta que vienen a la Premier League,¿no? Es lo que siempre digo”.

Chelsea ahora va por el Arsenal

Luego de quedarse con los tres puntos frente al Barcelona, el Chelsea ahora va por el otro objetivo que se planteó en la semana: vencer al Arsenal por la Premier League. Los de Enzo Maresca se medirán a los comandados por Mikel Arteta este domingo 30 de noviembre en Stamford Bridge. Si ganan, quedarán a tan solo 3 unidades de los Gunners (únicos líderes de la Premier League con 29 puntos), por lo que se presume como un partido crucial en las aspiraciones de The Blues.