Tras no sumarse a la Selección de España debido a su pubalgia, Lamine Yamal se entrena entre algodones en el FC Barcelona. Incluso, todo indica que no está al 100 por ciento para que Hansi Flick cuente con él para el encuentro que el conjunto culé debe afrontar ante el Athletic Club de Bilbao este sábado 22 de noviembre por la fecha 13 de LaLiga.

Todo comenzó en septiembre. Para ese momento, el joven atacante blaugrana fue citado por Luis De La Fuente para los compromisos que la Roja debía disputar frente a Turquía y Georgia por las dos primeras jornadas correspondientes al Grupo E Eliminatorias de la UEFA para la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Lamine Yamal fue titular en ambas presentaciones y al regresar al Barcelona se le detectó la pubalgia que, justamente, lo tiene a maltraer hasta el día de hoy. De hecho, esa fue la razón por la que se ausentó en 5 partidos (4 por LaLiga y uno por la UEFA Champions League). Y es más, aunque dijo presente, se cree que también fue el motivo de su bajo nivel contra el Real Madrid el 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu.

Por eso, desde entonces, la relación entre el club de la Ciudad Condal y el seleccionado nacional no es la mejor ni mucho menos, pues en el Barça consideran que no han cuidado lo suficiente a Lamine y que son ellos los principales perjudicados de sus contratiempos físicos (incluso, España no tuvo inconvenientes para hacerse con su boleto para la Copa Mundial).

En ese contexto, conforme a Mundo Deportivo, el departamento médico del Blaugrana está tratando la recuperación de Yamal como un asunto primordial y han llegado a la conclusión de que lo conveniente sería que Hansi Flick lo resguarde lo máximo posible en el duelo con el Athletic Club de Bilbao de este sábado 22 de noviembre.

Si bien sería citado, lo más probable es que se lo vea en el banquillo al momento del inicio del juego. El plan es el de no exigirlo y ver si llega en condiciones para el choque con el Chelsea del martes 25 por la quinta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026.

Lamine Yamal pidió jugar la Finalissima contra Lionel Messi

Ante los cortocircuitos que se generaron entre el FC Barcelona y la Real Federación Española de Fútbol, Lamine Yamal, conforme al diario Marca, pidió a Joan Laporta que lo dejen libre para estar en marzo en el partido que la Selección de España debe afrontar en Doha, Qatar con la Argentina de Lionel Messi por la Finalissima.

