¿Lo convoca Lorenzo? Hinchas piden a este jugador en el Mundial 2026 con Colombia: “Lo llevo por James”

La Selección Colombia se encamina a jugar el Mundial de 2026 y aunque hay pocas dudas en la convocatoria, los hinchas piden que Néstor Lorenzo convoque a un nuevo perfil para la mitad de la cancha. El apuntado por varios aficionados es Nelson Deossa de gran nivel en Real Betis.

Deossa, poco a poco, se gana un espacio entre los aficionados de la Selección Colombia y se ilusiona con una posible convocatoria para el Mundial 2026. Actualmente, es una de las grandes figuras de todo el fútbol español en la mitad de la cancha.

En el pasado partido de Real Betis contra Elche por la Copa del Rey. Deossa fue la figura del equipo de Pellegrini en la mitad de la cancha. Deossa se llevó hasta un elogio de su equipo, que puso en X: “El 70% del planeta está cubierto por agua, el resto está cubierto por Nelson Deossa”, escribió el club.

¿Cómo pidieron los hinchas a Deossa a la Selección de Colombia?

Tras su partidazo, así respondieron varios aficionados: “Sería un error tremendo dejar a un jugador europeo de una liga TOP fuera del mundial y más cuando viene mostrando un excelente nivel.”. “Por lo menos, por lo menos, mejor que Castaño, sí es. Desosa tiene que estar“. “Para mí él y Puerta deben estar sin ninguna duda y debe salir Castaño y Borré”. “Lo llevo por James“, escribieron algunos aficionados.

Las estadísticas de Nelson Deossa en esta temporada

En lo que va temporada, Nelson Deossa, ha jugado con Real Betis un total de 17 partidos entre todas las competencias, sumando ya más de 900′ minutos en cancha. El colombiano no ha marcado gol, pero sí ha dado una asistencia. Tiene contrato hasta 2030.

