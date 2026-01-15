Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Colombia

¿Lo convoca Lorenzo? Hinchas piden a este jugador en el Mundial 2026 con Colombia: “Lo llevo por James”

Hinchas piden que Néstor Lorenzo convoque a este jugador para el Mundial 2026.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
Piden a Lorenzo convocar a este jugador en lugar de James
© GettyImages/ Edit BVPiden a Lorenzo convocar a este jugador en lugar de James

La Selección Colombia se encamina a jugar el Mundial de 2026 y aunque hay pocas dudas en la convocatoria, los hinchas piden que Néstor Lorenzo convoque a un nuevo perfil para la mitad de la cancha. El apuntado por varios aficionados es Nelson Deossa de gran nivel en Real Betis.

Deossa, poco a poco, se gana un espacio entre los aficionados de la Selección Colombia y se ilusiona con una posible convocatoria para el Mundial 2026. Actualmente, es una de las grandes figuras de todo el fútbol español en la mitad de la cancha.

En el pasado partido de Real Betis contra Elche por la Copa del Rey. Deossa fue la figura del equipo de Pellegrini en la mitad de la cancha. Deossa se llevó hasta un elogio de su equipo, que puso en X: “El 70% del planeta está cubierto por agua, el resto está cubierto por Nelson Deossa”, escribió el club.

¿Cómo pidieron los hinchas a Deossa a la Selección de Colombia?

Tras su partidazo, así respondieron varios aficionados: “Sería un error tremendo dejar a un jugador europeo de una liga TOP fuera del mundial y más cuando viene mostrando un excelente nivel.”. “Por lo menos, por lo menos, mejor que Castaño, sí es. Desosa tiene que estar“. “Para mí él y Puerta deben estar sin ninguna duda y debe salir Castaño y Borré”. “Lo llevo por James“, escribieron algunos aficionados.

Los comentarios de los hinchas para Nelson Deossa. (Captura de pantalla)

Los comentarios de los hinchas para Nelson Deossa. (Captura de pantalla)

Las estadísticas de Nelson Deossa en esta temporada

Sebastián Villa suena para Arabia y cobraría como jeque

ver también

Sebastián Villa suena para Arabia y cobraría como jeque

En lo que va temporada, Nelson Deossa, ha jugado con Real Betis un total de 17 partidos entre todas las competencias, sumando ya más de 900′ minutos en cancha. El colombiano no ha marcado gol, pero sí ha dado una asistencia. Tiene contrato hasta 2030.

Publicidad

Encuesta

¿Deossa debe ser convocado con Colombia?

Ya votaron 0 personas

En síntesis:

  • Nelson Deossa suma 17 partidos y una asistencia con el Real Betis esta temporada.
  • El volante colombiano Nelson Deossa mantiene un contrato vigente con su club hasta 2030.
  • Aficionados solicitan a Néstor Lorenzo la convocatoria del mediocampista para el Mundial 2026.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
James se uniría al equipo de una estrella de Hollywood
MLS

James se uniría al equipo de una estrella de Hollywood

Los millones que le pagarán a James Rodríguez para irse a la MLS
Fútbol de Colombia

Los millones que le pagarán a James Rodríguez para irse a la MLS

La Selección Colombia se ilusiona: James eligió dónde va a jugar
Fútbol de Colombia

La Selección Colombia se ilusiona: James eligió dónde va a jugar

Argentina no iría directo al Mundial 2030 por Colombia y compañía
Copa del Mundo

Argentina no iría directo al Mundial 2030 por Colombia y compañía

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo