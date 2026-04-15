Millonarios vs Boston River HOY: ¿Qué canal pasa el partido de la Copa Sudamericana?

Este miércoles 15 de abril de 2026 se enfrentan por la Copa Sudamericana Millonarios contra Boston River. El equipo de Fabián Bustos está obligado a conseguir una victoria tras un complicado debut contra O’Higgins donde acabó perdiendo.

¿Qué canal pasa el partido de Millonarios contra Boston River?

El partido entre Millonarios y Boston River comenzará desde las 21H00 de este miércoles, 15 de abril de 2026. El encuentro solo se podrá ver por esta opción:

DSports y DGO

Millonarios llega muy obligado a conseguir un buen resultado en este partido de Copa Sudamericana. El equipo ‘Embajador’ viene de perder en el debut y ahora mismo se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones de su grupo. Un nuevo golpe puede complicar todo.

Por otro lado, para Boston River también es un partido de compromiso. Debido a que, el equipo uruguayo viene de perder contra Sao Paulo. Ambos clubes están obligados a conseguir una victoria en este encuentro para no perder pisada con los primeros lugares.

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Posibles alineaciones de Millonarios y Boston River

Así saldrían Millonarios y Boston River a jugar en la Copa Sudamericana:

Posible XI de Millonarios: Novoa, Sarabia, Llinás, Elizalde, Arias, Valencia, García, Ureña, Silva, Contreras y Castro

Posible XI de Boston River: Antúnez, Acosta, González, Fernández, O’Neil, González, Dafonte, Barrios, Amado, Pérez y González