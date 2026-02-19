“Con Messi nos dejaremos la piel para que vuelva a Barcelona”

“Tenemos ganas de volver a verte”. Con esta pancarta amaneció Barcelona días atrás y en la antesala de elecciones a la presencia del club. Joan Laporta tendrá diferentes rivales en unas runas donde el nombre de Lionel Messi sigue siendo noticia y punto de debate. Otro candidato, al igual que Víctor Font días atrás, pide el retorno de La Pulga lo antes posible.

Todo ocurrió en la sala de campaña de Marc Ciria, candidato a presidente de Barcelona en las elecciones que se vienen en marzo. Un recinto que ha sido bautizado como Sala Leo Messi y donde el precandidato fue tajante sobre el rol que espera que tenga La Pulga en el futuro tanto económico como deportivo de la entidad: “Para fichar a Haaland debemos recuperar a Messi como socio estratégico, su futuro está ligado al Barça”.

“Nosotros hacemos las cosas bien. Eso es lo que te diré. Esto es un homenaje. El homenaje que no se le hizo cuando salió expulsado del club y que merece. Esperamos estar a la altura. Esperamos que todos los vídeos que están enviando los socios y socias y fans del mundo le hagan ver que no solo hay un altavoz. Cada vez que nos encontramos con socios nos dicen que nos tenemos que dejar la piel para que Leo Messi vuelva”, reflexionaba Ciria sobre los elementos que entiende que obligan a buscar el retorno del actual jugador del Inter Miami. No duda que es un paso vital en el crecimiento de la entidad. Y también en zona mixta, que si su dirección deportiva cree que puede aportar, intentarán repatriar al 10.

Pide que sin importar el resultado de las elecciones, La Pulga tenga un nuevo rol en el club de su vida. Ahora mismo todo parece a favor de Laporta en la previa: “Desde 2021 estamos diciendo que uno de los errores estratégicos más grandes de la historia del club fue expulsar a Leo Messi. Y llevamos diciendo desde 2021 la necesidad de que Leo Messi vuelva. Este homenaje es desde la pasión, la emoción y de tener claro que somos los buenos. La mayoría de los socios y socias quiere recuperar la emoción de tener al mejor jugador de la historia en su casa, de donde nunca tuvo que salir”.

15 de marzo es la fecha donde Barcelona elegirá nuevo presidente. Messi sigue siendo una figura que genera todo tipo de opiniones en una ciudad cuya política se rompió para siempre con su charla en el 2021. Ahora mismo Joan Laporta parece favorito de cara a una jornada donde la economía del club, así como su papel en entidades como UEFA tras el final de la Superliga, será un punto vital para buscar un vencedor.

Los números de Messi en Barcelona

Toda su historia pasó en un total de 17 temporadas. Desde 2004 al 2021, La Pulga logró 778 partidos, 672 goles, 269 asistencias y 35 títulos. Las 10 ediciones de LaLiga levantadas o las cuatro Champions League vencidas desde su zurda, el punto más alto de un ciclo de oro en la ciudad condal. Veremos si desde marzo hay chances de unir caminos.

En este momento Lionel Andrés tiene contrato hasta como mínimo 2028 con Inter Miami. Es su hogar y un punto deportivo de su carrera que ya marca el futuro de la vida de Messi. Siempre ha dejado en claro que desea volver a Barcelona, pero habrá que ver en que términos y condiciones. Mientras Laporta mande en el trono, es prácticamente imposible pensar en su regreso a casa.

