“Muy flojo…” prensa internacional “destruyó” a este jugador de la Selección de Ecuador

Este jugador de Ecuador acabó expuesto por las críticas de la prensa internacional, tras la derrota ante Costa de Marfil.

Varios jugadores de la Selección de Ecuador quedaron en el ojo de las críticas después de la derrota contra la Selección de Costa de Marfil en el Mundial 2026. Jugadores como Moisés Caicedo y Piero Hincapié acabaron siendo cuestionado, sobre todo el último por su marca a Diomande.

Piero Hincapié fue criticado por los hinchas ecuatorianos, pero también por la prensa internacional. En redes sociales se ha viralizado el demoledor comentario de Diego Latorre contra el jugador de Arsenal, que venía de una gran temporada con los ‘Gunners’.

“Hace tiempo que lo no veo tan flojo a Hincapié en el uno contra uno. Ahora Diallo y antes Diomande”, comentó en Disney+. El defensor ecuatoriano también se ganó grandes críticas en redes sociales donde los hinchas lo culparon por su partido.

El gol de Costa de Marfil llegó justamente por la banda de Hincapié, que todo el partido se vio superado. El jugador no contó con el repliegue defensivo de Alan Minda y muchas veces quedó mano a mano contra Diomande, que lo expuso desde la marca y desde el nivel físico.

😅🔥 “Se te están cayendo los del Arsenal, ayer Gabriel Magalhaes y hoy Hincapié” – Mariano Closs sigue chicaneando a Diego Latorre por su fanatismo con el equipo inglés https://t.co/AFC3JYCNaB pic.twitter.com/jYO2vbhbpJ — PaseClave (@paseclave__) June 15, 2026

Piero Hincapié tuvo una temporada muy exigente con Arsenal, donde hasta el final estuvo peleando por la Premier League y la Champions League. Por lo cual, tuvo un gran esfuerzo físico y esto se notó en el partido ante Costa de Marfil, donde fue superado como se ha visto en estos últimos años.

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Los números de Piero Hincapié ante Costa de Marfil

En el debut mundialista contra la Selección de Costa de Marfil, Piero Hincapié acabó jugando un total de 90 minutos, tuvo 0% de centros precisos, ganó el 60% de los duelos terrestres y el 50% de los duelos aéreos. El jugador de Arsenal fue regateado en 4 ocasiones.

Los otros jugadores ecuatorianos criticados en redes sociales

Después de la derrota contra Costa de Marfil, los aficionados también acabaron cuestionando a otros jugadores como Moisés Caicedo, Enner Valencia, Nilson Angulo, Alan Minda, y otros futbolistas. Fue un durísimo golpe la derrota porque condiciona totalmente ‘La Tri’.

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En síntesis:

El defensor Piero Hincapié fue criticado tras la derrota de Ecuador ante Costa de Marfil.

fue criticado tras la derrota de Ecuador ante Costa de Marfil. El periodista Diego Latorre cuestionó el rendimiento del futbolista ecuatoriano en Disney+.

cuestionó el rendimiento del futbolista ecuatoriano en Disney+. Durante el compromiso mundialista, el zaguero del Arsenal fue regateado en 4 ocasiones.