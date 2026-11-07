“Les gritan…”: revelan el duro momento que vive la familia de Jesús Owono

La familia del arquero del FC Andorra la está pasando muy mal y ahora revelan como hasta el hermano pequeño del portero es acosado.

Ya casi ha pasado una semana del lamentable fallecimiento del delantero Jesús de Miguel, quien tras un choque contra el portero Jesús Owono, sufrió un paro cardiaco y poco después se confirmó su fallecimiento en un hospital. Ahora, revelan que las consecuencias afectan a toda la familia de Owono.

El portero del FC Andorra es el más cuestionado en este momento, puesto que, muchos critican la intensidad con la que el portero fue contra el delantero. El arquero decidió cerrar sus redes sociales, sin embargo, eso no pudo parar el acoso que ahora sufre hasta su familia.

Según reveló Mundo Deportivo, el hermano pequeño de Jesús Owono, juega en un equipo del país Vasco, pero los aficionados le están gritando “asesino”. Incluso se ha reportado que hasta padres de familia llegan a increpar al joven jugador que no tiene nada que ver en el caso.

La familia de Owono vive momentos muy delicados en España y hasta el mismo portero está alejado del fútbol y de la presencia pública. Desde la Justicia de España decidieron abrir un expediente contra el portero, no obstante, ahora mismo se ve complicado que Owono termine preso.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀



🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto



🏟️ Tenerife – Andorra pic.twitter.com/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

Por su parte, hace pocos días Jesús Owono emitió un comunicado a través del FC Andorra, donde reveló que se ponía a disposición de las autoridades en lo que estas dispongan. “Afrontaré lo que venga, con todo el respeto”, decía el comunicado.

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Jesús Owono tiene contrato con el FC Andorra

El portero todavía tiene contrato con el FC Andorra hasta la temporada 2029. De momento, no se ha informado ninguna intención del club en terminar su contrato. El jugador también aguarda por la sanción disciplinaria que recibirá por la falta.

En síntesis