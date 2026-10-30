Nelson Deossa se sigue ratificando en el Real Betis sin embargo otra vez un grande de América intentará sacarlo de Europa.

Nelson Deossa podría volver a tener una millonaria oferta para dejar el Real Betis. Después de un primer intento que no llegó a concretarse, el futbolista volvería a estar en los planes de un importante club del continente.

Se trata del América de México, que volvería a intentar el fichaje de Nelson Deossa durante el mercado invernal. Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas, reconoció que el equipo necesita incorporar un volante y dejó abierta la posibilidad de volver a negociar por el colombiano, quien ya estuvo en su radar meses atrás.

El interés por Deossa se remonta a mediados de 2026, cuando el América consultó las condiciones de su posible salida del Real Betis. Sin embargo, las pretensiones económicas del conjunto español, que habría solicitado alrededor de 15 millones de euros, y el deseo del colombiano de continuar su carrera en Europa impidieron el fichaje.

“Sí, un volante, un 8, nos quedamos cortos en la contratación en la última ventana”, explicó Baños en declaraciones a TUDN. El dirigente recordó que el América tuvo oportunidades de incorporar tanto a Luis Chávez como a Nelson Deossa, pero ninguna operación pudo cerrarse y reintentarán en diciembre.

No es la primera vez que clubes de este lado del continente buscan a Nelson Deossa, ya el Vasco Da Gama y Flamengo de Brasil sumado a Tigres y América de México lo buscaron.

El contrato de Nelson Deossa con el Real Betis

Deossa todavía tiene un largo contrato con el Real Betis, puesto que, el colombiano firmó un acuerdo hasta la temporada 2030. Tiene un valor de mercado de 9 millones, pero las polémicas fuera de la cancha y los pocos minutos en cancha invitaron a pensar en su salida.

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Nelson Deossa ya jugó en México antes de irse a Europa. Foto: Getty.

En resumen