Betis amenaza con llevarse a un compañero de Messi en Inter Miami

Inter Miami y sus éxitos en la MLS de los Estados Unidos de Norteamérica ni mucho menos son ignorados al otro lado del océano Atlántico. Uno de los mejores socios de Lionel Andrés Messi durante la conquista del torneo pasado se encuentra en la mira del Real Betis balompié. No es ni mucho menos la primera vez que se le relaciona con un retorno al fútbol europeo.

Estadio Deportivo pone el foco alrededor de la figura de Telasco Segovia. Sus 11 goles durante 44 partidos de la pasada edición de la MLS son motivos suficientes para que el equipo de Manuel Pellegrini aparezca como uno de los principales interesados en su hoja de vida. Recordemos que ya tuvo un paso por Europa en entidades de Portugal e Italia. A sus 22 años ha explotado por todo lo alto.

En la capital de Andalucía el tema no es ni mucho menos reciente. Y es que Real Betis Balompié habría observado el rendimiento del futbolista venezolano incluso durante la pasada edición del Mundial de Clubes de la FIFA en el encuentro que Lionel Andrés Messi y compañía disputaron frente al Palmeiras. Gusta por supuesto su cotización, que no supera los 5 millones de euros, e igualmente su adaptación a diferentes posiciones en el césped.

“Estoy feliz de estar en un gran club como el Inter Miami. Llegue con aspiraciones de ayudar al equipo a ganar varios títulos, aportando tanto ofensiva como defensivamente. Busco explotar mi potencial y seguir creciendo en esta gran institución y en esta liga tan competitiva que es la MLS. Es un sueño estar aquí y estoy emocionado de lograr grandes cosas con Inter Miami”, suponen algunas de las últimas palabras del futbolista. Logró relacionarse más que de manera positiva con Messi en esta campaña.

Por Estadio Deportivo de momento no apuntan al mercado invernal del continente europeo. Sí a un ecuador del año 2026 donde tras la llegada de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA todas las entidades europeas moverán ficha. Los verdiblancos cuentan con diferentes activos en su plantilla que podrían abandonar las filas de Manuel Pellegrini y ahí se le abriría sitio el venezolano en caso de que las negociaciones avancen de manera positiva con la directiva de David Beckham.

Inter Miami sigue buscando fichajes

Baltasar Rodríguez pasó los últimos meses de su vida deportiva en una ciudad de Miami donde despuntó por todo lo alto. Racing de Avellaneda es el dueño de su pase e incluso se comenta en medios como TyC Sports que Gustavo Costas estaría encantado de tenerlo en su plantilla. Por los Estados Unidos de Norteamérica se sigue trabajando en que retorne a las filas de Javier Mascherano más pronto que tarde.

Ha sido un mercado de fichajes más que movido para el vigente campeón del MLS de los Estados Unidos de Norteamérica. A la llegada de Facundo Mura, Sergio Reguilon, David Ayala, Micael y Dayne St. Clair se le pretende sumar la de un Baltasar Rodríguez más que apreciado por el staff de Mascherano. Viene de sumar 19 partidos, 3 goles y 3 asistencias con Las Garzas.

