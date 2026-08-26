River Plate vs Santa Fe HOY: ¿Qué canal pasa el partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana?

Estos son los canales para ver el partido de River Plate vs Santa Fe por los 8vos de final de la Copa Sudamericana.

Este miércoles 26 de agosto de 2026 se enfrentan por la llave de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana River Plate contra Santa Fe. Ambos equipos empataron 0 a 0 en la ida y ahora buscan el último cupo para los cuartos de final.

¿Qué canal pasa el partido de River Plate vs Santa Fe y a qué hora comienza?

El partido de River Plate contra Santa Fe comenzará a las 19H30 (CO) y se podrá ver por los siguientes canales:

DSports y Paramount+

La ida fue un empate muy intenso donde los colombianos tuvieron la gran chance de sacar una ventaja contra River para ir a Argentina. No obstante, Santa Fe no pudo ser efectivo de cara al arco rival y ahora tendrá que buscar un resultado histórico.

El rival en los 4tos de final

El ganador de la llave entre River Plate y Santa Fe se enfrentará en los cuartos de final de la Copa Sudamericana a Vasco Da Gama. Los brasileños eliminaron a Olimpia en los 8vos de final y ahora esperan a los argentinos o colombianos en esta etapa.

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El cuadro final de la Copa Sudamericana

Así está el cuadro final de la Copa Sudamericana camino a la final en Barranquilla:

El cuadro final de la Copa Sudamericana. (Foto: @Sudamericana)