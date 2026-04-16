Richard Ríos viene siendo el gran nombre que anima el mercado de fichajes en Europa y que promete hacerlo después del Mundial 2026. El jugador colombiano ha impactado con su gran adaptación al Benfica, y ahora al interés de Inter se une otro grande.

De acuerdo, a la información revelada por ‘A Bola’ en Portugal, un equipo que viene sondeando a Richard Ríos es el Manchester United. El jugador colombiano interesa y mucho a la Premier League, que tendría los recursos para pagar su transferencia.

Desde Portugal también detallaron que la venta de Richard Ríos sería muy cercana a los 100 millones de euros. Puesto que, este monto es que el club portugués planteó como su “cuota de rescisión”. Por lo cual, el colombiano tampoco tiene una salida fácil.

El volante de la Selección Colombia apenas llegó a Benfica a mitad del 2025; tras su gran Mundial de Clubes con Palmeiras. Por lo cual, no es fácil pensar en que se puede ir ya en este mercado de fichajes. United busca un nuevo volante después de que se confirmara que Casemiro se marchará.

Richard Ríos la viene rompiendo en Colombia. (Foto: GettyImages)

Cuando Benfica lo fichó después del Mundial de Clubes gastaron por él cerca 27 millones de euros, pero se “cuidaron” con una gran cláusula de rescisión. El Benfica es un habitual equipo vendedor de Europa y ha ingresado una gran fortuna en estos años por este tipo de transferencias.

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Los números de Richard Ríos en Benfica

En lo que va de temporada, Richard Ríos ha jugado un total de 41 partidos entre todas las competencias. Marcando 5 goles y dando 5 asistencias. Su adaptación lo vuelve un jugador muy interesante para diferentes clubes de Europa que están interesados en él.

¿Hasta cuándo tiene contrato Richard Ríos con Benfica?

Richard Ríos firmó un contrato hasta 2030 con el Benfica. El colombiano está cómodo en Portugal, pero no descarta a sus 25 años dar el gran pasó y mudarse a un equipo más grande y a una Liga más competitiva.

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En síntesis:

Richard Ríos interesa al Manchester United como posible reemplazo de Casemiro tras el Mundial 2026 .

interesa al como posible reemplazo de Casemiro tras el . El Benfica fijó la cláusula de rescisión del volante colombiano en 100 millones de euros .

fijó la cláusula de rescisión del volante colombiano en . El jugador registra 41 partidos, 5 goles y 5 asistencias en la presente temporada europea.