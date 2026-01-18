Ranking FIFA: La Selección Colombia cae de manera sorpresiva por este motivo

El año del Mundial ya puso primera marcha, y para empezar a palpitar lo que será la próxima Copa del Mundo, se dio a conocer la primera actualización en el 2026 del ranking FIFA. La Selección Colombia cayó de manera sorpresiva y se conoció el motivo de esta mala noticia.

Justo antes del sorteo del Mundial, Colombia intentó quedar en las primeras nueve posiciones que le iba a permitir ser cabeza de serie. Este objetivo no se cumplió, y la ‘Tricolor’ quedó en el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje internacional entre Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo.

Con la desventaja de que vuelve a competir hasta el 26 de marzo cuando enfrente a Croacia en un partido amistoso que empieza a las 6:30 P.M, fue inevitable que la Selección Colombia cayera en el Ranking FIFA por el campeón de la Copa Africana 2026. ¿En qué puesto quedó?

El nuevo puesto de la Selección Colombia en el Ranking FIFA

James jugará su tercer Mundial con Colombia. (Foto: X / @fifaworldcup_es y Getty Images)

La cuenta de X ‘Cambio de Juego’, experta en el Ranking FIFA, publicó las nuevas posiciones de las selecciones tras el título de Senegal en la final de la Copa Africana de Naciones 2026, y uno de los equipos perjudicados fue Colombia. La selección colombiana cayó un puesto y quedó ubicada en la posición 14 por los siete lugares que subió Senegal.

¿Cuándo es el primer partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

A la espera de confirmarse si habrá un partido de despedida antes de ir a la próxima Copa del Mundo, el debut de la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 será el miércoles 17 de junio ante Uzbekistán a las 9:00 P.M. hora colombiana.

En resumen

La Selección Colombia descendió al puesto 14 del ranking FIFA tras la Copa Africana.

descendió al del ranking FIFA tras la Copa Africana. El debut en el Mundial 2026 será contra Uzbekistán el miércoles 17 de junio.

será contra el miércoles 17 de junio. Senegal subió siete posiciones y superó a Colombia tras ser campeón de África.

