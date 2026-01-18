Es tendencia:
logotipo del encabezado
FIFA

Ranking FIFA: La Selección Colombia cae de manera sorpresiva por este motivo

Un detalle clave en la Copa Africana de Naciones 2026 provocó el inesperado descenso de la Selección Colombia en el Ranking FIFA.

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
James será el capitán de Colombia en el Mundial.
© Getty ImagesJames será el capitán de Colombia en el Mundial.

El año del Mundial ya puso primera marcha, y para empezar a palpitar lo que será la próxima Copa del Mundo, se dio a conocer la primera actualización en el 2026 del ranking FIFA. La Selección Colombia cayó de manera sorpresiva y se conoció el motivo de esta mala noticia.

Justo antes del sorteo del Mundial, Colombia intentó quedar en las primeras nueve posiciones que le iba a permitir ser cabeza de serie. Este objetivo no se cumplió, y la ‘Tricolor’ quedó en el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje internacional entre Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo.

Con la desventaja de que vuelve a competir hasta el 26 de marzo cuando enfrente a Croacia en un partido amistoso que empieza a las 6:30 P.M, fue inevitable que la Selección Colombia cayera en el Ranking FIFA por el campeón de la Copa Africana 2026. ¿En qué puesto quedó?

El nuevo puesto de la Selección Colombia en el Ranking FIFA

James Rodríguez jugará su tercer Mundial con la Selección Colombia

James jugará su tercer Mundial con Colombia. (Foto: X / @fifaworldcup_es y Getty Images)

La cuenta de X ‘Cambio de Juego’, experta en el Ranking FIFA, publicó las nuevas posiciones de las selecciones tras el título de Senegal en la final de la Copa Africana de Naciones 2026, y uno de los equipos perjudicados fue Colombia. La selección colombiana cayó un puesto y quedó ubicada en la posición 14 por los siete lugares que subió Senegal.

¡Cambia todo para el 10! James Rodríguez recibe oferta de uno de los grandes de Colombia

ver también

¡Cambia todo para el 10! James Rodríguez recibe oferta de uno de los grandes de Colombia

Tweet placeholder
Publicidad

¿Cuándo es el primer partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

A la espera de confirmarse si habrá un partido de despedida antes de ir a la próxima Copa del Mundo, el debut de la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 será el miércoles 17 de junio ante Uzbekistán a las 9:00 P.M. hora colombiana.

Encuesta

¿En qué grupo quedó la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Ya votaron 0 personas

En resumen

  • La Selección Colombia descendió al puesto 14 del ranking FIFA tras la Copa Africana.
  • El debut en el Mundial 2026 será contra Uzbekistán el miércoles 17 de junio.
  • Senegal subió siete posiciones y superó a Colombia tras ser campeón de África.
Publicidad
julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
¡Cambia todo para el 10! James Rodríguez recibe oferta de uno de los grandes de Colombia
Fútbol de Colombia

¡Cambia todo para el 10! James Rodríguez recibe oferta de uno de los grandes de Colombia

¿Lo convoca Lorenzo? Hinchas piden a este jugador en el Mundial 2026 con Colombia: "Lo llevo por James"
Fútbol de Colombia

¿Lo convoca Lorenzo? Hinchas piden a este jugador en el Mundial 2026 con Colombia: "Lo llevo por James"

Argentina no iría directo al Mundial 2030 por Colombia y compañía
Copa del Mundo

Argentina no iría directo al Mundial 2030 por Colombia y compañía

Alarma en la Tri: Seleccionado ecuatoriano se lesiona y preocupa a su club
Fútbol de Ecuador

Alarma en la Tri: Seleccionado ecuatoriano se lesiona y preocupa a su club

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo