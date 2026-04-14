Revelan cuánto pide Leonel Álvarez para cambiar de equipo en Liga BetPlay

Leonel Álvarez dejó Atlético Bucaramanga hace pocos días, y rápidamente sonó como candidato a varios equipos de la Liga BetPlay. El DT está abierto a escuchar ofertas pero tiene claro cuál será el salario mínimo que espera de su sigiente club.

Según El Futbolero, Leonel Álvarez espera percibir los 40 mil dólares mensuales que ganaba en el Atlético Bucaramanga. En el caso de los grandes, incluso podría esperar un poco más.

Estos rumores se dan en medio de versiones que apuntan a que el histórico DT podría ser opción para Atlético Nacional y Millonarios. Ambos han tenido irregularidad en su juego y en el caso de Millos, pelean para no quedar fuera de los play offs.

Diego Arias y Fabián Bustos no están fijos en su cargo y el ex DT de la Selección Colombia siempre es candidato. Ya en el 2011 era entrenador del cuadro ‘Verdolaga’.

En ese entonces, su salario era cercano a los 15 mil dólares mensuales, claro que no tenía 15 años de carrera y títulos con Deportivo Cali, el DIM y Cerro Porteño de Paraguay.

Las estadísticas de Leonel Álvarez con Bucaramanga

Como entrenador de Bucaramanga, desde su llegada en 2025, Leonel Álvarez alcanzó a dirigir un total de 66 partidos entre todas las competencias, incluyendo la Copa Libertadores de 2025. Sumó 28 victorias, 19 empates y también un total de 19 derrotas.

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Leonel Álvarez – Atlético Nacional.

En resumen