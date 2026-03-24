Rodrigo Contreras, figura de Millonarios, tomó un avión y se fue de Colombia: El destino

En el fútbol de Colombia empieza a existir un consenso sobre el mejor jugador de la actualidad: Rodrigo Contreras. Y como el delantero de Millonarios no para de sorprender, ahora tomó un avión y se fue de Colombia. Ya se supo el destino y…

Todo tiene una explicación más que lógica. Contreras empezó a convertirse en la gran figura de Millonarios luego de dos goles ante Atlético Nacional en la victoria que representó clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y eliminar al equipo ‘Verdolaga’. Una de las anotaciones fue desde antes de la mitad de la cancha.

La función de Rodrigo Contreras en la Liga Colombiana continuó con dos goles más. Uno en la victoria 3-0 ante Nacional por la fecha 12 y otro en el triunfo 1-4 contra Once Caldas en Manizales. Ahora, era momento de soprender a todos los hinchas de Millonarios tomando un avión y yéndose de Colombia.

Rodrigo Contreras tomó un avión y se fue de Colombia

Contreras anotó un gol ante Once Caldas. (Foto: Vizzor Image)

Luego de ser elegido como la figura del partido ante Once Caldas, Contreras publicó una foto en Instagram desde la ventana de un avión. ¿Para dónde se fue? “Te amo, hijo. Feliz de estar con vos”, publicó el delantero de Millonarios para revelar que se fue de Colombia para ir a Argentina y visitar a su familia. Rodrigo apareció en el conjunto Country Club Venado II, que se ubica en Buenos Aires. ¡Fotos!

Contreras viajó a Argentina a visitar a su familia. (Foto: Instagram / @rodriicontreras)

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El motivo por el cual Millonarios habría dejado viajar a Rodrigo Contreras

Con cuatro victorias en los últimos cinco partidos, lo más probable es que el entrenador Fabián Bustos les haya dado a los jugadores unos días descanso y permiso. Sobre todo, si se tiene en cuenta que Millonarios vuelve a jugar hasta el lunes 30 de marzo ante Fortaleza a las 8:20 P.M. Ahora, el viaje sorpresivo de Rodrigo Contreras tiene sentido.

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En resumen

Rodrigo Contreras viajó a Argentina para visitar a su familia en Buenos Aires.

viajó a para visitar a su familia en Buenos Aires. El delantero anotó dos goles contra Nacional, clasificando a Millonarios a la Copa Sudamericana .

contra Nacional, clasificando a Millonarios a la . Millonarios jugará su próximo partido el lunes 30 de marzo contra el club Fortaleza.

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