Las últimas palabras en público de Santiago Castrillón sobre Radamel Falcao: “Me decía…”

Las horas pasan y todo el fútbol colombiano sigue sin entender el fallecimiento de Santiago Castrillón. Luego de confirmarse esta trágica noticia, aparecieron las últimas palabras en público del jugador de Millonarios sobre Radamel Falcao García para sorprender a toda Colombia.

Castrillón estaba jugando un partido ante Independiente Santa Fe por el Torneo Nacional Sub-20 cuando, según contó el padrastro del jugador, recibió un balonazo en el lado izquierdo del pecho. En ese momento se desplomó y tuvo que ser traslado de urgencia a un centro médico.

“Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub-20. Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular. A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos”, fue parte del comunicado de ‘Millos’ antes de que se conocieran las palabras del volante sobre Radamel Falcao.

Las últimas palabras en público de Santiago Castrillón sobre Falcao

Santiago Castrillón entrenó con Falcao en Millonarios. (Foto: X @MirrorFootball y Vizzor Image)

Luego de confirmarse el fallecimiento de Santiago Castrillón, en X se recordaron las últimas palabras del volante sobre Radamel Falcao García. “Con Falcao no compartimos mucho. Cuando subía a entrenar (con el primer equipo) lo único que me decía es que tenía muy buena técnica y que jugaba muy bien“, afirmó Castrillón.

ver también El padrastro de Santiago Castrillón reveló cómo fue la muerte del jugador de Millos: “Recibe un balonazo”

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El sentido mensaje de Radamel Falcao por el fallecimiento de Santiago Castrillón

“Hoy (22 de marzo) nos embarga una profunda tristeza. Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante. Lo despedimos con el corazón partido, pero también con la firme promesa de seguir luchando por aquello que tanto anhelaba. Acompañamos a su familia en este difícil momento y elevamos una oración para que encuentren consuelo, fortaleza y paz. Que Dios los bendiga y los abrace hoy y siempre. Honraremos su memoria dando lo mejor de nosotros en cada partido, llevando su legado en el corazón. Descansa en paz, amigo. Santi Castrillón, por siempre en la memoria de Millonarios”, publicó Falcao en X.

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Datos clave

Santiago Castrillón falleció tras recibir un balonazo en el pecho el 21 de marzo .

falleció tras recibir un balonazo en el pecho el . Radamel Falcao elogió la buena técnica y el gran juego de Castrillón en entrenamientos.

elogió la y el gran juego de Castrillón en entrenamientos. El delantero Falcao publicó un mensaje de despedida prometiendo honrar la memoria de Castrillón.

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