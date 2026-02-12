Acusan a jugadores de Real Madrid de maltratar a Arda Guler: “Tienen el ego muy alto”

Real Madrid vive momentos convulsos dentro y fuera del campo. En medio de todas las noticias alrededor del futuro de la Superliga, aparecen inesperadas declaraciones de uno de los mentores de Arda Guler. Serhat Pekmezci habló en Sports Digitale para encender todo y para señalar un supuesto acoso contra el joven turco. Vive su tercera campaña en la capital de España.

“Aunque el Real Madrid es un mega club, Arda Güler está sufriendo mobbing (acoso laboral). No es que se quejara conmigo, pero sabía que esto pasaría. Le dije que tuviera paciencia…El acoso venía de los jugadores. Hay un grupo allí que no ha podido aceptar a Arda; por desgracia, son jugadores con un ego muy alto…Arda es muy paciente y consciente, pero incluso él ha empezado a rebelarse, pensando: ‘¿Por qué siempre yo?’“, declaraciones de Pekmezci en Turquía. Su historia en cuanto al zurdo se refiere, pasa por entender que le llevó al Fenerbahçe en su día.

Se trata de una nueva polémica en un club donde se haya de bandos en el vestuario y de un equipo que se acerca a los dos años sin títulos. Semanas atrás en la derrota contra Benfica por la Champions League, veíamos por primera vez a Guler enojarse de manera pública por salir del césped e igualmente por ser usualmente el primer cambio.

Recordemos que el turco tuvo muchos minutos en el inicio de la campaña. Xabi Alonso le eligió como el capitán de una medular donde todavía se extraña a los Toni Kroos o Luka Modric por todo lo alto. Ahora mismo y a la espera de acontecimientos, no hay respuesta de su entorno o del jugador sobre lo dicho por Serhat Pekmezci horas atrás. Álvaro Arbeloa hablará el viernes ante la prensa.

Arda Guler ha venido perdiendo cada vez más peso en Real Madrid: GETTY

En lo que vamos de campaña, Guler firma un total de 96 partidos, 15 goles y 21 asistencias de la mano de Real Madrid. Ganó ya la Champions, una edición de LaLiga, la Supercopa de Europa, la de España y una Intercontinental que hasta la fecha es el último éxito del club a nivel colectivo. Uno de sus grandes mentores afirma que Arda sufre acoso laboral de sus compañeros por Valdebebas.

Guler no se sintió campeón de Champions

Hablamos de un joven lleno de talento y que no tuvo un inicio sencillo en Real Madrid. Dolencias físicas y una operación de por medio le sacaron de la buena parte de su primera campaña en el Bernabéu. Tras ganar la Champions del 2024 al Dortmund en Wembley, afirmó que se sentía en deuda consigo mismo por no ser titular en dicha jornada: “Cuando no jugaba fue duro, pero eso alimentó mi ambición. Esperaba mi momento”.

“No la gané, no era mía. Hay que ir a por otra. Quiero que los niños de mi país puedan decir: ‘Arda lo hizo, yo también puedo hacerlo’”, comentaba en L’Equipe un joven Guler que tras la salida de Alonso en esta temporada, ha venido alternando más con el banco tal y como le ocurriese en los tiempos de Carletto Ancelotti. Veremos si mañana Arbeloa habla de las palabras de su mentor en Turquía.

Datos

Serhat Pekmezci denunció públicamente que el jugador sufre acoso laboral por parte de sus compañeros.

denunció públicamente que el jugador sufre acoso laboral por parte de sus compañeros. Arda Güler acumula 15 goles y 21 asistencias en un total de 96 partidos con el club.

acumula y en un total de con el club. El entrenador Álvaro Arbeloa comparecerá ante la prensa este viernes tras las polémicas declaraciones en Turquía.

