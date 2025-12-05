Toda Colombia consternada: La traición de Néstor Lorenzo a Luis Díaz que involucra a Messi

Néstor Lorenzo termina sorprendiendo a todo Colombia con una revelación que puede ser tomada como una “traición” a Luis Díaz, en la previa del sorteo del Mundial 2026. El DT argentino reveló quién es para él, el actual mejor jugador del mundo, donde muchos ponen a Luis Díaz.

Varios aficionados y diferentes protagonistas del fútbol ven a Luis Díaz como uno de los mejores jugadores del mundo. Sin embargo, en la previa del sorteo del Mundial 2026, Néstor Lorenzo, DT de Colombia, no lo vio así. El DT le da este lugar a Lionel Messi.

“La semana pasada tuvimos que votar los técnicos al mejor jugador del mundo, del año y lo voté a Leo, y me dicen: ‘No, no está Leo’. Mientras él esté jugando o entre a una cancha, es como lo que yo decía de Diego en Argentina, mientras Diego (Maradona) pisara una cancha, era el mejor, mientras Pelé pisará una cancha era el mejor“, empezó el DT.

Pero la respuesta de Lorenzo no se quedó ahí, el entrenador también dejó a todos por debajo de Messi: “Son fuera de serie, no están a la altura del resto. El resto después compite por el segundo y tercer puesto“, terminó revelando el entrenador.

Por otro lado, Luis Díaz no fue nominado al The Best en este 2025. Sin embargo, la temporada que está haciendo el jugador del Bayern Múnich, lo pone como uno de los candidatos a pelear el Balón de Oro y todos los logros, también dependiendo de lo que haga su equipo.

Asimismo, Luis Díaz espera que el Mundial 2026 sea un trampolín para llegar a pelear por todos los premios individuales en la siguiente temporada. Para esto también, el jugador colombiano necesita del apoyo de Néstor Lorenzo y sus compañeros en la Selección Colombia.

Las estadísticas de Luis Díaz en esta temporada

En todo lo que va de temporada, Luis Díaz ha jugado un total de 20 partidos entre todas las competencias. El extremo ha marcado 12 goles y también ha dado 6 asistencias. Lleva en cancha más de 1.600 minutos, siendo un jugador absolutamente regular.

