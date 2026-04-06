Toda Colombia consternada porque salió a la luz el responsable de que James jugara enfermo contra Francia

La lluvia de críticas no paraba, apareció un inesperado comunicado oficial y ahí no terminó el escándalo. Luego de que se conociera que James Rodríguez tuvo que ser hospitalizado tras la derrota de la selección colombiana ante Francia, apareció el responsable de que el ’10’ jugara enfermo para consternar a toda Colombia.

James jugó 63 minutos en la caída 3-1 ante Francia, no acertó ninguno de los cuatro centros que tiró, perdió ocho veces el balón y ganó uno de los tres duelos que disputó. Según el periodista Diego Rueda, el volante no podía ni caminar en el segundo tiempo del partido amistoso del 29 marzo. ¿Qué le pasó?

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) publicó un comunicado el 2 de abril en el que afirmó sobre James Rodríguez que “al día siguiente del partido frente a Francia, presentó un cuadro de deshidratación severa que requirió su hospitalización durante las últimas 72 horas para un monitoreo clínico preventivo y de recuperación”. Ahora, era el momento de conocer quién fue el responsable de que el ’10’ jugara en esas condiciones. ¡No fue Néstor Lorenzo!

James Rodríguez jugó enfermo contra Francia por este motivo

James Rodríguez y Maxence Lacroix en Colombia vs Francia. (Foto: Getty Images)

Alejandro Pino, director del portal ‘Publimetro’, no solo reveló en el programa ‘La Titular’, de YouTube, que Néstor Lorenzo no está tomando la decisión final sobre las convocatorias de la Selección Colombia, también sostuvo que Ramón Jesurún, presidente de la FCF, fue el que dio la orden de que James tenía que jugar los dos partidos (Croacia y Francia) por contrato.

Esto dijo el DT de Minnesota United sobre la salud de James Rodríguez

Minnesota United le ganó 1-2 a Los Angeles Galaxy por la sexta fecha de la MLS sin la presencia de James Rodríguez y fue inevitable que en la conferencia de prensa no le preguntaran al técnico Cameron Knowles sobre la salud del ’10’ colombiano. “Está en casa descansando y que hemos estado fuera un par de días. Nuestro personal médico está en contacto constante con ellos. También tenemos personal médico en Minnesota que está con él evaluándolo y continuarán integrándolo según lo considere oportuno el equipo médico”, afirmó el DT de Minnesota.

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