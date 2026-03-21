A 82 días del Mundial 2026: La FIFA le daría la mejor noticia de todas a la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador podría recibir una noticia de la FIFA que lo cambie todo para el Mundial 2026. ‘La Tri’ estaría muy cerca de recuperar a Moisés Caicedo para su debut el próximo 14 de junio ante Costa de Marfil. El volante de Chelsea fue expulsado en el último partido de Eliminatorias.
De acuerdo a la información de José Alberto Molestina en Studio Fútbol, Moisés Caicedo tiene el 99% de probabilidades para jugar en el debut en el Mundial 2026. Por lo cual, el jugador recibiría una habilitación provisional al igual que otras figuras.
Moisés Caicedo es pieza clave en la Selección de Ecuador y todavía no ha quedado claro quien lo podría reemplazar. Beccacece ha convocado a diferentes jugadores para esta posición, pero en los amistosos siguió dando prioridad a que juegue el ‘Niño Moi’.
Con esta noticia que la FIFA le daría Ecuador, la Selección tendría a su once ideal en el partido de Costa de Marfil, salvo una lesión de última hora o alguna otra baja. Por lo cual, ‘La Tri’ también aumentaría sus probabilidades de comenzar este torneo con victoria.
Moisés Caicedo salió expulsado ante Argentina. (Foto: GettyImages)
Desde la Selección de Ecuador también han reaccionado a esta posibilidad y pocas horas después de que se revelara esta posibilidad solo subieron una foto de Moisés Caicedo. Por lo cual, es muy probable que el jugador ecuatoriano esté en ese partido.
¿Cuándo debutará Ecuador en el Mundial 2026?
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La Selección de Ecuador debutará en el Mundial 2026 el próximo 14 de junio contra Costa de Marfil. Este partido será clave para ambos equipos en el devenir del torneo, puesto que, a priori, ambos son los que deberían competir por clasificar segundos.
El calendario de partidos de Ecuador
Así está el calendario de los partidos de Ecuador para el Mundial 2026:
- Ecuador vs Costa de Marfil (14/06)
- Ecuador vs Curazao (20/6)
- Alemania vs Ecuador (25/6)
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En síntesis:
- Moisés Caicedo tiene un 99% de probabilidades de recibir una habilitación de la FIFA para jugar el debut mundialista ante Costa de Marfil el 14 de junio.
- El volante del Chelsea arrastraba una suspensión tras ser expulsado en las Eliminatorias, pero la resolución permitiría a Sebastián Beccacece contar con su once ideal.
- Ecuador iniciará el Mundial 2026 enfrentando a los marfileños, para luego medirse contra Curazao el 20 de junio y cerrar el grupo ante Alemania el 25 de junio.