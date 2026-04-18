Los jóvenes jugadores ecuatorianos siguen llamando la atención en Europa y ahora se revela que el Manchester City iría por el fichaje del joven jugador ecuatoriano, Ederson Castillo. La “Joya” de Liga de Quito también interesó a Real Madrid y Barcelona hace poco.

Según la información de Federación Postera, Ederson Castillo se metió en planes de Machester City y Benfica para ser su nuevo fichaje en la siguiente temporada. El perfil de Castillo gusta mucho en Europa, donde ya lo comparan con Moisés Caicedo.

Ederson Castillo ha formado parte los últimos microciclos de la Selección de Ecuador y lo más probable es que sea vendido en los siguientes meses. El talento ya estuvo en Europa, donde hace poco estuvo haciendo “prácticas” en las divisiones inferiores del FC Barcelona.

Castillo sería la próxima gran venta de Liga de Quito, que en los últimos años concretó al extranjero las transferencias de jugadores como Óscar Zambrano o Nilson Angulo. Los dos futbolistas salieron de las “canteras” de LDU y se marcharon rápido a jugar en Europa.

Ederson Castillo en la mira de un grande como Manchester City. (Foto. Captura de pantalla)

En los últimos mercados de fichajes; varios jugadores ecuatorianos muy jóvenes han sido transferidos a Europa. Solo en los últimos meses se acordó la venta de talentos como Deinner Ordóñez, los hermanos Quintero y Johan Martínez, que llegó a Newcastle.

Publicidad

Los equipos que se han interesado en Ederson Castillo

Ederson Castillo entró en la órbita de equipos como Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City, Chelsea, y otros grandes de Europa que siguen su fichaje. El volante ecuatoriano sería transferido de LDU a cambio de más de 5 millones de euros.

Encuesta¿Qué equipo debe elegir Ederson Castillo? ¿Qué equipo debe elegir Ederson Castillo? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: