Gonzalo Plata

A Gonzalo Plata le levantaron la tarjeta roja y DT de Estudiantes no se guardó nada

En Estudiantes no se tomaron de gran forma que la CONMEBOL haya levantado la tarjeta roja a Gonzalo Plata y su DT opinó al respecto.

Por Gustavo Dávila

La previa del partido de vuelta entre Flamengo y Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores ya empezó a calentarse. Eduardo Domínguez, entrenador del club argentino, opinó sobre la decisión de la CONMEBOL de levantar la tarjeta roja de Gonzalo Plata.

“Cuando enfrentas a grandes empresas, grandes equipos, equipos que invierten mucho, tienen poder, pero Estudiantes va contra todo y contra todos”, dijo en rueda de prensa señalando que a Flamengo le levantaron la suspensión por la magnitud del equipo.

“Es algo que puede pasar y pasó, ya está. De nada sirve analizar si estuvo bien o mal expulsado o si se merecía la segunda amarilla y debía ser expulsado antes, que no se revisa. Pero sacando todo ese contexto, el ente mayor es el que decide y nosotros nos tenemos que focalizar en nuestro equipo y lo que tenemos que hacer para pasar de serie. Ya está”, complementó.

En Brasil mientras tanto señalan que Estudiantes fue advertido por el árbitro que uno de sus jugadores tenía amarilla y que era mejor sacarlo. Domínguez descartó esto y le restó la importancia.

¿Cuándo se jugará la vuelta entre Estudiantes de la Plata y Flamengo?

La vuelta de la Copa Libertadores entre Estudiantes de la Plata y Flamengo se jugará el jueves 25 de septiembre de 2025. El partido se disputará en Argentina tras un encuentro que en la ida terminó 2 a 1.

Todos los resultados de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Después de que se jugarán los cuartos de final de la Copa Libertadores, así van los resultados:

  • Vélez 0 Racing 1
  • River 1 Palmeiras 2
  • Liga de Quito 2 Sao Paulo 0
  • Flamengo 2 Estudiantes de la Plata 1

