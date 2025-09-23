Una semana después del lamentable crimen de Jonathan González por apuestas ilegales, ahora reportan que un grande de LigaPro perdería a dos jugadores claves por los mismos grupos. Dos titulares de El Nacional estarían siendo víctimas de extorsiones.

El arquero David Cabezas, también seleccionado de Ecuador y el defensor central Anthony Bedoya estarían cerca de dejar el club ‘militar’. Ambos estarían siendo extorsionados según el periodista Stalin Cobeña.

Esto se da en medio de información que apunta a que varios jugadores dejarían el club ‘militar’ por estar involucrado en el tema de apuestas deportivas. La lista de nombres aún no trasciende.

Este año en particular ha habido muchos casos de supuestos partidos y equipos involucrados en estas prácticas. La semana pasada trascendió que Jonathan González fue víctima de un ataque armado por negarse a estos grupos.

ver también Ojo que está molesto: Christian Cueva recibe nueva oferta para salir de Emelec

David Cabezas El Nacional

ver también Todo Ecuador preocupado: DT del Arsenal le da durísimo golpe a Piero Hincapié

El Nacional también debe varios meses de sueldo a sus jugadores

Asimismo, a lo largo de toda la temporada los jugadores de El Nacional han expresado su molestia por deudas que tiene el plantel con los jugadores. Los futbolistas han reclamado incluso hasta más de 3 meses de salarios atrasados y no han concentrado por este tema.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Golpe al club? Revelan la millonaria cifra que reclama la familia de Esteban Paz a Liga de Quito

Los otros equipos señalados por arreglo de partidos

En LigaPro Serie B han sido señalado, sin confirmar, clubes como Gualaceo, 22 de Julio y también encuentros del ascenso Segunda Categoría Nacional.