Es tendencia:
logotipo del encabezado
LigaPro

Alarma en LigaPro: Seleccionado ecuatoriano es víctima de extorsiones

Uno de los grandes de LigaPro tendrá que perder jugadores debido a supuestas extorsiones, pocos días tras el crimen de Jonathan González.

Por Gustavo Dávila

Alarma en LigaPro: Seleccionado ecuatoriano es víctima de extorsiones
Alarma en LigaPro: Seleccionado ecuatoriano es víctima de extorsiones

Una semana después del lamentable crimen de Jonathan González por apuestas ilegales, ahora reportan que un grande de LigaPro perdería a dos jugadores claves por los mismos grupos. Dos titulares de El Nacional estarían siendo víctimas de extorsiones.

El arquero David Cabezas, también seleccionado de Ecuador y el defensor central Anthony Bedoya estarían cerca de dejar el club ‘militar’. Ambos estarían siendo extorsionados según el periodista Stalin Cobeña.

Esto se da en medio de información que apunta a que varios jugadores dejarían el club ‘militar’ por estar involucrado en el tema de apuestas deportivas. La lista de nombres aún no trasciende.

Este año en particular ha habido muchos casos de supuestos partidos y equipos involucrados en estas prácticas. La semana pasada trascendió que Jonathan González fue víctima de un ataque armado por negarse a estos grupos.

Ojo que está molesto: Christian Cueva recibe nueva oferta para salir de Emelec

ver también

Ojo que está molesto: Christian Cueva recibe nueva oferta para salir de Emelec

David Cabezas El Nacional

David Cabezas El Nacional

Todo Ecuador preocupado: DT del Arsenal le da durísimo golpe a Piero Hincapié

ver también

Todo Ecuador preocupado: DT del Arsenal le da durísimo golpe a Piero Hincapié

El Nacional también debe varios meses de sueldo a sus jugadores

Asimismo, a lo largo de toda la temporada los jugadores de El Nacional han expresado su molestia por deudas que tiene el plantel con los jugadores. Los futbolistas han reclamado incluso hasta más de 3 meses de salarios atrasados y no han concentrado por este tema.

Publicidad
¿Golpe al club? Revelan la millonaria cifra que reclama la familia de Esteban Paz a Liga de Quito

ver también

¿Golpe al club? Revelan la millonaria cifra que reclama la familia de Esteban Paz a Liga de Quito

Los otros equipos señalados por arreglo de partidos

En LigaPro Serie B han sido señalado, sin confirmar, clubes como Gualaceo, 22 de Julio y también encuentros del ascenso Segunda Categoría Nacional.

Se va un histórico: Alexander Domínguez podría cambiar de club

ver también

Se va un histórico: Alexander Domínguez podría cambiar de club

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
El Capwell seguirá sancionado pese a un intento desesperado de Emelec
Fútbol de Ecuador

El Capwell seguirá sancionado pese a un intento desesperado de Emelec

Todos los hinchas preocupados: Emelec recibe nueva drástica sanción FIFA
Fútbol de Ecuador

Todos los hinchas preocupados: Emelec recibe nueva drástica sanción FIFA

Ojo que está molesto: Christian Cueva recibe nueva oferta para salir de Emelec
Fútbol de Ecuador

Ojo que está molesto: Christian Cueva recibe nueva oferta para salir de Emelec

Este fue el voto de Ecuador para el ganador del Balón de Oro 2025
Fútbol de Ecuador

Este fue el voto de Ecuador para el ganador del Balón de Oro 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo