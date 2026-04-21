Alarma en Dinamarca: Jugador del Midtjylland de Denil Castillo es apuñalado de gravedad

El fútbol de Europa está pendiente luego de la lamentable noticia del ataque a Alamara Djabi, el juvenil de 19 años del Midtjylland fue apuñalado el fin de semana y tuvo que ser inducido a un coma debido a la gravedad de sus lesiones.

El equipo dónde milita el ecuatoriano Denil Castillo y el colombiano Pedro Bravo dio a conocer este martes que el futbolista se encuentra estable y ya salió del coma inducido.

Vale aclarar que el ataque habría sido perpetuado al jugador el fin de semana luego de altercados personales, más no en un contexto de entrenamiento o partidos del club.

Mientras tanto, la Policía Danesa continúa las investigaciones sobre lo ocurrido y ya ha hecho difusión a una foto del sospechoso. El club está pendiente de la gestión de las autoridades así como el estado del jugador.

La respuesta del club ante lo sucedido

“Pedimos comprensión pública y un llamamiento al respeto por la privacidad de Alamara Djabi y sus seres queridos en esta difícil situación, e instamos encarecidamente a que la prensa no intente contactar ni con compañeros ni con miembros del personal, ya que todos están claramente profundamente afectados por el grave incidente”, empezó el comunicado.

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Alamara Djabi no ha sido seleccionado para el primer equipo durante mucho tiempo y no ha estado en la competición para los próximos partidos. Nuestros pensamientos están con nuestro compañero, su familia y amigos, y le deseamos una pronta recuperación continua”, concluye el comunicado del Midtjylland danés.

En resumen