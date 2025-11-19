Denil Castillo la rompió con Ecuador y ahora cambiaría de club en Europa

Sus minutos de juego fueron circunstanciales por la lesión de Alan Franco, sin embargo Denil Castillo demostró que está para ser también una de las figuras de la Selección de Ecuador. El ‘tricolor’ la rompió vs. Nueva Zelanda y ya hay rumores de un cambio de club.

Castillo, que actualmente juega en el Midtjylland de Dinamarca, tendría posibilidades de ir al Brentford. El volante podría ser el siguiente ecuatoriano en la Premier League.

A sus 21 años, el Brentford podría ser el cuarto club en el exterior de Castillo tras haber estado en el Shakhtar Donetsk y en el Partizan de Belgrado de Serbia antes de recaer en Dinamarca.

Liga de Quito también está pendiente de la transferencia de Castillo ya que guardan un porcentaje de sus derechos económicos. Con los ‘albos’ estuvo tres temporadas.

En la Selección de Ecuador ha jugado cinco partidos, casi todos ellos de suplente, pero se espera que vaya sumando minutos. Para muchos analistas, Castillo es complemento ideal para Moisés Caicedo.

El contrato de Denil Castillo con el Midtjylland de Dinamarca

El club danés tiene firmado a Denil Castillo hasta la temporada 2029 con un contrato a largo plazo. Su traspaso no sería por menos de 6 millones de dólares para el club.

Denil Castillo – Midtjylland

