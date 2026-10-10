Alerta en Ecuador: se revela el video de cómo Piero Hincapié abandonó la cancha, tras el partido de Arsenal

Piero Hincapié hizo preocupar a todos en el Arsenal y en la Selección de Ecuador, después de que el central ecuatoriano volviera a salir lesionado en la Premier League. En una lesión que todavía nadie entiende cómo pasó, el central se tuvo que ir ayudado por un compañero.
En redes sociales todos se estaban preguntando qué pasó con Piero Hincapié y cómo se lesionó el jugador ecuatoriano. El central entró a jugar los últimos minutos del partido contra Leeds y en ningún momento se lo vio complicado caminando.
Sin embargo, ya desde la BBC y desde otros medios en Europa alertaron que el ecuatoriano había salido de lastimado y parece de gravedad. En el video revelado en redes sociales, se muestra que todo fue tras el partido y cuando los jugadores encaminaban su salida.
En ese instante, Piero Hincapié sintió un gran dolor en su tobillo, los compañeros lo notaron y posteriormente uno lo cargó. El tricolor empezó a llorar mientras se tocaba el tobillo en visibles gestos de fuerte dolor para el jugador ecuatoriano.
Piero Hincapie suffered an ankle knock in the post game warm down, he had to be carried🥺 pic.twitter.com/gnRq5u4hYA— Arsenal Rep (@Arsenal_rep1) October 10, 2026
Todavía es desconocido en qué momento se lesionó Piero Hincapié y cómo se dio la lesión. El club lo evaluará en las próximas horas, pero no se descarta que ya se pierda el próximo partido en Champions League. No está siendo la temporada del ecuatoriano por las lesiones.
Los números de Piero Hincapié en esta temporada
¡Última hora! Piden la investigación de este partido de la LigaPro por actuaciones “sospechosas”
Piero Hincapié en todo lo que va de temporada, con Arsenal apenas ha podido jugar 5 partidos y sumando en cancha poco más de 160′ minutos. El tricolor no ha marcado ni goles ni ha podido dar asistencias. Hay un gran deterioro de nivel en su estado físico.
Encuesta¿Piero Hincapié se podrá recuperar en Arsenal?
¿Piero Hincapié se podrá recuperar en Arsenal?
YA VOTARON 0 PERSONAS
En síntesis:
- Piero Hincapié sufrió dolor severo en el tobillo al finalizar el encuentro.
- El zaguero ecuatoriano acumula cinco partidos y 160 minutos jugados en la temporada.
- Su presencia quedó en duda para el próximo duelo del Arsenal por Champions League.