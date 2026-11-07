Miguel Merentiel define a Enner Valencia con 3 palabras, tras sacar campeón a Boca Juniors

La 'Bestia' Merentiel le puso un apodo a Enner Valencia que lo define perfectamente, tras este momento en Boca.

Enner Valencia es el jugador más querido por los jugadores de Boca Juniors en este momento. El delantero ecuatoriano los hizo campeones con un gol agónico ante Defensa y Justicia y ahora hasta la estrella del club como es Miguel Merentiel le puso un apodo.

El goleador de los ‘Xeneizes’ definió a Enner Valencia con 3 palabras, tras ese gol que nuevamente los hace felices. Ya ‘Superman’ había dado la cara en su partido de Copa Argentina, donde marcó un triplete que los salvó, y ahora los hace campeones.

“Le dije, estás tocado con la varita le dije, sos un genio. Le tocó entrar y marcar el gol. Lo queremos mucho a Enner, desde que llegó siempre aportó lo suyo. Es increíble“, comentó Merentiel después de ser campeón en la entrevista con ESPN y Disney+.

Todos los compañeros de Enner Valencia se mostraron muy contentos con el ecuatoriano por este gran logro. El equipo argentino se corona como el mejor equipo del año, como el más regular. También puede iniciar una racha que lo lleve a ganar, al menos, 3 títulos más.

“ESTÁS TOCADO CON UNA VARITA, SOS UN GENIO” De la Bestia Merentiel para Enner Valencia.



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Ahora Enner Valencia es el campeón del fútbol argentino y suma el undécimo título de su carrera. Se espera que el ecuatoriano también se encamine a ser muy importante en las siguientes definiciones, teniendo la Copa Sudamericana en el horizonte.

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Las estadísticas de Enner Valencia con Boca

Enner Valencia con la camiseta de Boca Juniors ya ha jugado un total de 17 partidos y marcó 6 goles, todos muy importantes. Tiene contrato hasta finales de 2027. Ahora el delantero se encamina a tener minutos en la final de la Copa Sudamericana contra Atlético de Mineiro.

En síntesis: