Piero Hincapié

Alexis Mac Allister y Piero Hincapié tuvieron otro 'cruce' en redes sociales

Alexis Mac Allister y Piero Hincapié siguieron su discusión en redes sociales pero ahora con un tono de humor que se hizo viral en la Premier.

Por Gustavo Dávila

Alexis Mac Allister y Piero Hincapié tuvieron otro 'cruce' en redes sociales
Alexis Mac Allister y Piero Hincapié tuvieron otro 'cruce' en redes sociales

Uno de los cruces más tensos que hubo en el partido entre Ecuador y Argentina lo protagonizaron Alexis Mac Allister y Piero Hincapié. El volante argentino increpó al central por ir a presionar a Franco Mastantuono y ahora en redes sociales tuvieron otra ‘pelea’.

Ya en otro tono, el jugador del Liverpool subió el video de la pelea con Hincapié y lo mencionó al central del Arsenal con la misma frase de “Vos no sos así”, y un emoji riéndose. El propio Hincapié también respondió con un: “Como te gusta papi” también riéndose.

El video se hizo viral en Inglaterra considerando que en la nueva temporada ambos futbolistas se enfrentarán en la Premier League. Los propios jugadores del Liverpool también comentaron.

Esto demostró que fuera del calor del momento y lo que pasa en la cancha, ambos futbolistas profesionales tienen buena relación fuera del terreno de juego. Ambas selecciones se clasificaron al Mundial 2026.

Los partidos amistosos que jugará Ecuador previo al sorteo del Mundial 2026

De momento, hay 3 partidos confirmados para la Selección de Ecuador entre octubre y noviembre. Primero, jugará contra Estados Unidos y México y para noviembre ya está confirmado Canadá. Resta oficializar el partido contra Nueva Zelanda.

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se realizará el próximo viernes 5 de diciembre de 2025. Hasta este momento se cierra el ranking FIFA, después las variaciones que existan no afectarán a los grupos.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
