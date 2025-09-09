¡Doble premio para la Tri! La fortuna que la FIFA le pagará a Ecuador por clasificar al Mundial

La Selección de Ecuador cerró las Eliminatorias mundialistas para el 2026 tras el resultado contra Argentina e independientemente del resultado o funcionamiento, la Tri tiene motivos para celebrar. La Selección de Ecuador se aseguró una fortuna en premios que pagará la FIFA a los equipos clasificados.

La FEF recibirá más de 10 millones de dólares en premios, 1.5 millones serán destinados a gastos de logística y preparación. Serán 9 millones dólares que recibirá Ecuador por participar en fase de grupos.

Y si Ecuador logra pasar a la fase de eliminación directa, empezará a recibir desde 13 millones de dólares hasta los 100 millones si logra la hazaña de coronarse campeón en USA-México-Canadá.

Se sabe que estos recursos pueden ser utilizados para pagar déficits, renovar el cuerpo técnico, pago a jugadores y más. A diferencia de CONMEBOL, la FIFA no aumentó premios en relación al Mundial pasado.

En total son 440 millones de dólares que la FIFA reparte entre todas las selecciones por clasificar, aunque claro con el aumento a 48 equipos serán más recursos destinados entre los participantes.

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.

¿Cuándo juega la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador juega contra Paraguay este 4 de septiembre en Asunción y cierra las Eliminatorias, ya clasificado al Mundial, contra Argentina en el Monumental de Guayaquil el 9 de septiembre.