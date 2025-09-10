¿Mal perdedor? La viral burla de un jugador de Argentina a los festejos de Ecuador

La Selección de Ecuador ganó en el cierre de las Eliminatorias contra Argentina y la Tri le dio una alegría a su gente luego de unos partidos con críticas. En el post partido, se dio una viral burla de uno de los jugadores de la Selección de Argentina.

Nico González. en conversaciones con la prensa luego del partido dijo: “Los muchachos acá están contentos, parece que ganaron la final del Mundo”. El delantero argentino bromeó sobre la efusividad de los festejos de jugadores y cuerpo técnico tras el encuentro.

Los hinchas de Ecuador no tardaron en responder y cuestionaron las declaraciones. “Es un mal perdedor”, “¿qué importa como celebramos”, “Quién gana celebra como quiere”, le contestaron al delantero del Atlético de Madrid.

Ecuador logró una importante clasificación histórica de Eliminatorias, terminando en el segundo lugar de la tabla y remontando un -3 con el que empezó el proceso clasificatorio.

ver también Tras el banderazo y el Ecuador vs. Argentina, la contundente decisión de la FEF sobre Sebastián Beccacece

Tweet placeholder

ver también En Ecuador lo critican y ya hay una selección que quiere a Sebastián Beccacece

ver también ¡Doble premio para la Tri! La fortuna que la FIFA le pagará a Ecuador por clasificar al Mundial

Todos los países clasificados al Mundial 2026

Argentina (CONMEBOL)

Brasil (CONMEBOL)

Ecuador (CONMEBOL)

Uruguay (CONMEBOL)

Paraguay (CONMEBOL)

Colombia (CONMEBOL)

Canadá (CONCACAF) -anfitrión-

Estados Unidos (CONCACAF) -anfitrión-

México (CONCACAF) -anfitrión-

Nueva Zelanda (OFC)

Irán (AFC)

Japón (AFC)

Uzbekistán (AFC)

Jordania (AFC)

Corea del Sur (AFC)

Australia (AFC)

Marruecos (CAF)

Túnez (CAF)

Publicidad

Publicidad

ver también Moisés Caicedo recibe la peor noticia de todas para el Mundial 2026 con la Selección Ecuador

Los cupos que aún restan definir para el Mundial 2026

Asia (AFC) : quedan 2 plazas directas y 1 de repechaje .

: quedan y . África (CAF) : quedan 7 plazas directas y 1 de repechaje .

: quedan y . Concacaf : quedan 3 plazas directas (además de los 3 anfitriones ya asegurados) y 2 de repechaje .

: quedan (además de los 3 anfitriones ya asegurados) y . Conmebol : No quedan plazas directas (todas ya cubiertas) y 1 plaza de repechaje .

: No quedan (todas ya cubiertas) y . Oceanía (OFC) : queda 1 plaza de repechaje (ya tiene su directo).

: queda (ya tiene su directo). Europa (UEFA): quedan 16 plazas directas por decidir.

Cuándo se juega el Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, abarcando una ventana de 39 días de competencia. La cita inaugurará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y cerrará con la final el 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva York/Nueva Jersey.